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【Emily】嘉道理籲「救」幼鳥前睇定啲 或係健康 宜觀察10分鐘父母折返否

【明報專訊】春夏之交，山林鳥語花香，雀鳥開始進入繁殖旺季。嘉道理農場暨植物園嘅野生動物拯救中心噚日公布，舊年共接收2050隻野生雀鳥，當中約47%係幼鳥，整體接收量較10年前約1000隻增加一倍有多，其中珠頸斑鳩有701隻，佔整體約34%，第二、第三位分別係麻雀（295隻）及紅耳鵯（140隻），都係市區常見嘅雀仔。

去年收2050野鳥 近半年幼

中心話近年接收獲救野鳥嘅數目大升，2021同2022年分別接收2340隻及2050隻，當中嘅傷病野鳥大部分係本地常見原生鳥種，成年野鳥受傷原因可能包括誤觸老鼠膠、畀流浪貓襲擊、撞窗等。中心分析，近年雀鳥拯救個案大增，原因之一相信同市民更關注野生動物有關，另一原因係隨住城市不斷發展，野生動物嘅棲息地被進一步蠶食，以致雀鳥喺城市中受傷。

中心話近年唔少被拯救嘅雀鳥不乏健康幼鳥，因公眾「拯救」而送來，為動物護理團隊增添唔少負擔，呼籲市民唔好急於撿起幼鳥，可以先離遠觀察約10分鐘，睇睇幼鳥嘅父母係咪喺附近或折返照顧，以恰當嘅方式處理，將可以大大增加幼鳥嘅生存機會。至於傷病野鳥（例如流血或有明顯傷痕或骨折），唔適當嘅救援可能弄巧成拙，最終令佢哋無法適應野外生活，呼籲市民唔好自行照顧。

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