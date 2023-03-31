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2023年3月31日星期五
港聞二
單位短路肇禍 濃煙灌唐樓鄰居7傷 留屋救火漢喪命 樓上四口3命危
三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢
龍鼓洲200太陽能板無人認領 漁署派人清走
趙家賢：初選前蕭若元出資宣傳選民登記 稱「立會過半」記招不獲邀 發帖為吸like當時「無角色」
控方指群組管理員共謀 趙形容「大義工」非組織者
碰撞停下貨車 的士插車底司機葬火海
拗電費兄殺弟 誤殺囚7年半 官：多年積怨 案後見悔意
入境助理用假安心 侵入罪成 官：有意識使用 魚目混珠
清明復活節可換身分證 晚間換領延長6月
勞處招聘博覽供400灣區職缺 有公司稱1小時收10履歷
旅監局3措施落實 平價團數大減 食肆進出分流 居民：阻街「無以前咁誇張」
清明復活節長假 出入境人次料逾900萬
指以控方標準 同樣犯戒 引官媒等10文 辯：唯獨「立場」煽動？
翠屏河未通 海濱橋年中先開 貫通觀塘茶果嶺岸道 1公里項目先啟用240米
兒童住宿提39建議 倡重點發展寄養 社署：檢討已完 積極跟進
「工業元宇宙館」開幕 VR預演生產線減成本
伊院心衰竭風險篩查 不足5月揭300確診
人工島諮詢結束 甯漢豪：社會勿「未學行，就問如何走」
泊車打鬥 貨車司機亡 退休警普通襲擊囚7天
遺孀失聲慟哭斥不公 「一條人命嚟㗎」
學童牙科診所甩鉛板門 職員輕傷
內地電騙本港洗錢 涉款1億11人被捕
大灣區GBA新聞：廣東GDP內地居首 人均消費收入排五六
灣區手記：廣州張國榮電影周 「烈火青春」入饌 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】嘉道理籲「救」幼鳥前睇定啲 或係健康 宜觀察10分鐘父母折返否
【Emily】特首擬4月下旬帶團訪灣區 跑倫敦馬拉松 狄志遠未必到
【Emily】史立德：內地省市報復式訪港招商
【Emily】泰議會團訪立會 盼港加快批廚師簽證
【Emily】議辦實習生「畢業」 陳沛良讚表現好
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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