內地電騙本港洗錢 涉款1億11人被捕

涉內地680案 在港掃手機名表

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟昨稱，上月底收到情報後與內地部門展開代號「博浩」聯合行動，發現跨境犯罪集團2月至3月期間，在內地開設多個傀儡銀行戶口及扣帳卡，利用超過90個內地銀行帳戶收取內地發生的680宗電話騙案騙款，涉案騙款達1.19億港元。騙案中680名受害人均為內地人，在「猜猜我是誰」、「假冒官員」等電話騙案中受騙。陳續稱，集團其後招攬內地人及香港人使用扣帳卡在香港大額購買手機、金器及名貴手表等，洗黑錢及轉售圖利。

警方稱，調查後鎖定9名身處香港的洗黑錢集團成員，周二趁集團在港島區一間鐘表公司用扣帳卡購買11隻總值約300萬元名表時，以串謀洗黑錢及串謀欺詐罪拘捕9人，包括兩名集團骨幹、5名下線、車手和把風者，當中4人為本地人，報稱售貨員、冷氣技工、裝修工等，另5人持雙程證。

警另拘兩金舖職員 指悉黑錢

警方續稱，調查後再發現個別商店處理交易時應有合理理由事前得知款項涉及罪案得益，前日在兩間新界金舖以同樣罪名拘捕兩名男店員。

被捕者身上、住所及接載車輛等搜獲不少證物，除拘捕時檢獲的11隻手表，另有173萬元現金、金器、兩條2.6公斤值100萬元金條、30張與內地騙案有關的銀行扣帳卡及18部手提電話等。

警方指類似犯罪方式並非首見，正調查有否其他本地組織涉案，不排除更多人被捕。警將落案起訴9人串謀詐騙，稍後提堂。兩名金舖職員獲准保釋。