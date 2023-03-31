泊車打鬥 貨車司機亡 退休警普通襲擊囚7天

原控誤殺 改控襲擊傷人

還押逾50天當庭釋放

裁判官另對事主幼子寄予很大同情，指他親眼目擊父親的逝世，形容本案是「一件最不幸的事件」，因為怒氣就令一件瑣碎小事不必要地惡化。

被告鄺德榮（57歲） 與妻子李桂芳（58歲）原同被控一項誤殺罪。被告自案件提堂後還押，約一個半月後在高院獲准以5萬元擔保。去年9月，控方撤銷鄺妻的控罪，並改控被告一項「襲擊致造成身體傷害」罪。控罪指，鄺德榮於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站襲擊陳國樑，因而對他造成身體傷害。

暫委裁判官鄭潤聰昨日裁決時稱，控方並非指控被告害死事主，因專家證人供稱事主死於突發心臟病，原因可能是身體活動及激怒情緒所致；控方檢控基礎是被告有挑釁行為，推及肘撞事主，引致事主在打鬥中受傷。

官指被告無必要落車挑釁

裁判官續稱，被告本來待在車上很安全，大可以駕車離開，但他偏偏下車指罵事主，繼而推了事主一下，裁判官肯定被告帶敵意地推事主。其後被告用手肘撞開事主，以及糾纏期間被事主壓倒在地，裁判官稱不能排除被告以上行為出於自衛。

裁判官認為，控方未能舉證至毫無合理疑點以達至罪成，但是基於被告推事主的行為，屬不必要武力且構成普通襲擊，故改判普通襲擊罪成。裁判官判刑時表示，被告根本無必要落車，本案屬於公路暴力案，經考慮到被告的實質行為後，決定判囚7天。

【案件編號：TMCC 2282/21】