伊院心衰竭風險篩查 不足5月揭300確診

縮住院時間 研推至其他醫院

計劃分篩查及治療兩部分。在篩查階段，伊院主動為內科病房中有氣喘和患糖尿病、高血壓等高危因素的病人抽血檢驗，判斷有否心臟衰竭。心臟科根據確診者的心臟衰竭級別治療，高危病人出院後亦將安排在「心臟專科日間中心」繼續接受護理和復康。

李耿淵表示，現時每日跟進20至30名病人，相信計劃能做到早發現、早治療，縮短病人住院時間並減少再入院。伊院稱，本港每年約有2萬宗因心臟衰竭住院個案，該院現時因心臟衰竭入院者約佔內科每日入住的10%，平均住院五六日。

51歲的周女士去年末因氣喘及水腫入住伊院內科病房，抽血檢驗發現有心臟衰竭潛在風險，再經心臟科專科醫生診斷其心臟功能僅剩30%，較正常人的60%至70%要低，院方即為她治療跟進。周憶述，當時未意識到自己患心臟衰竭，形容經歷為「不幸中的萬幸」，她現於日間中心繼續接受護理，每周做兩次物理治療。