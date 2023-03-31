「工業元宇宙館」開幕 VR預演生產線減成本

由生產力局開發的工業元宇宙技術，其一用途是透過建立立體虛擬場景，讓廠家率先在虛擬世界理順生產線流程。單銘賢指出，新設展館目標是吸引工業界及商界人士到場，了解如何透過工業元宇宙方案提升生產效能。單銘賢以汽車工廠組裝車門、車窗及車輪的流程為例，傳統而言，廠家需事前在現實環境測試，不斷改善流程，但其中往往涉及移動大型機械，需花費一定時間、亦耗費能源；運用工業元宇宙方案，就可事先在虛擬廠房模擬組裝流程，直至運作暢順才建立生產線。

控制虛擬機械臂取代編程入指令 時間料省半

工業元宇宙另一技術涉及遙距編程。單銘賢以訓練機械臂的移動軌迹為例，以往需很長時間編寫程式及計算，在新方案下，可先在元宇宙繪畫一模一樣的虛擬機械臂，廠家可直接在VR世界用手掣設計移動軌迹，料可省卻一半時間。在工業元宇宙科技館現場的系統，就連接到內地佛山一個真實機械臂，讓其執行在香港編寫的指令。

單銘賢又稱，在元宇宙建立與現實一模一樣的廠房，長遠可實踐生產工序「去中心化」。他解說，在生產工具加上不同的傳感器後，現實生產工具可與虛擬世界同步，單一廠房不同環節，可由來自多地人員遙距操作，打破地域限制。