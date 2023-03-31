兒童住宿提39建議 倡重點發展寄養 社署：檢討已完 積極跟進

另倡院長須培訓護童 加強社工職能

委員會去年9月展開第二階段檢討，檢視兒童院、男／女童院和男／女童宿舍、兒童之家、輕度弱智兒童之家以及寄養服務，共提出39項建議。院舍及家舍形式照顧服務方面，報告從服務質素、規管、規劃和供應範疇提出建議，包括建議增加各級人手、擴闊專業人員支援、加強員工培訓並要求院長必須完成保護兒童培訓課程，並建議改善轉介機制及指引、強化個案社工職能及加強離院支援。

寄養服務方面，報告提到由於兒童住宿照顧服務受處所供應和要求限制，需長時間規劃和籌備才可提供有限服務名額，政府有必要「重點發展」寄養服務。建議包括引入彈性招募及照顧安排、加強對寄養家長的支援及培訓、提高服務獎勵金、檢討服務獎勵金扣減制度等。

委員會去年8月已完成首階段檢討報告，為留宿幼兒中心及設有住宿服務的特殊幼兒中心提出31項建議，社署昨稱正逐步落實建議，包括加強巡查工作，要求服務機構提升內部審查機制，成立由醫護、專職醫療、教育、社福界人士、地區領袖及太平紳士等組成的服務質素小組突擊探訪，就服務表現不達標的機構設定監察期等。