翠屏河未通 海濱橋年中先開 貫通觀塘茶果嶺岸道 1公里項目先啟用240米

渠務署擬於今年中開放翠屏河下游近海濱一帶的公共空間，毗連觀塘基本污水處理廠及觀塘污水泵房。溫南豐昨日在傳媒簡報會表示，臨海有一條長約30米跨河通道，以高低波浪的起伏設計及採用玻璃欄杆，令市民休憩時觀賞維港對開景觀不受阻礙；通道以竹作為座位物料，令市民可有更佳的觸感；入夜後通道有燈光設計透出波浪的花紋增加美感。溫又表示，在場市民亦可使用智能手機體驗AR（擴增實境）活動，了解翠屏河50年前的面貌。

至於沿翠屏河約1公里的改造則預期在明年第三季完成，目前正做河道擴闊及地基工程。溫南豐稱，整個河道的上、中、下游有不同設計，上游將建造人工濕地；中段有人工浮島及觀景平台等，讓公眾享受「近水感覺」。至於中下游將有智能水閘，潮漲時上升，潮退時下降，以營造「小瀑布」效果；水閘亦會連接天文台天氣預報系統，天氣惡劣時會自動下降，增加河道排洪能力。

「活化翠屏河」2019年2月由立法會通過撥款17.6億元，渠務署長彭雅妮昨日回應傳媒提問時表示，工程按原定計劃進行，有可能提早完工，價格管控亦理想，有信心不超支。

另外，彭表示渠務署1995年至今已消除127個水浸黑點，現餘4個待處理，其中薄扶林村水浸黑點工程預計未來一兩年完成，尖沙嘴漆咸道南水浸黑點工程去年8月已展開，餘下兩個黑點正處於設計規劃階段。