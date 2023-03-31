港聞

港聞二

指以控方標準 同樣犯戒 引官媒等10文 辯：唯獨「立場」煽動？

【明報專訊】「立場新聞」被控發布煽動刊物案，昨於區院進入第49天審訊。辯方引述10篇評論文章（見表），申述若其他媒體沒有被指煽動，質疑是否只有立場被針對，「會唔會有雙重標準」。其中《人民日報》社論批評法官是「亂港者的幫兇」，司法成為「獨立王國」，辯方認為文章沒有羅列事例便提出嚴重指控；前立場新聞總編輯鍾沛權表示這屬常見評論，受言論自由保障，又指民間評論的空間不應比官媒小，「無理由條界線倒番轉係公權力講乜都得」。

辯方資深大律師余若薇首先引述控方盤問時為評論文章劃下界線，包括須詳列所有事實背景和細節，不能混淆事實和意見，亦須提出解決辦法，否則會有煽動效果。辯方強調，根據法律面前人人平等原則，若其他媒體的文章同樣違反控方的戒條，「人哋可以冇問題嘅，點解立場會被視為煽動呢？」隨後便引述10篇評論文章。

鍾：官媒擁公權力 論斷應更謹慎

鍾沛權同意上述文章沒有詳列事實基礎，但認為一般評論文章都經常反映作者對事實的觀點角度，讀者不會輕易受煽動；至於文章須否提出解決方法，鍾亦確認本控罪的合法辯解，是旨在矯正政府或司法的錯誤，沒有列明須提出解決辦法。鍾續指出，香港的評論文章一向「百花齊放、百無禁忌」，可批評政府，反映一國兩制下的特色，又認為《人民日報》作為公權力的延伸，本應謹慎提出論斷，無理由公權力的言論空間最大，公民組織、媒體的空間「反而要受到好多不切實際嘅紅線規限」。

辯方續反駁控方質疑立場新聞不顧社會環境不穩，出現恐怖主義苗頭，仍發布文章「火上加油」，並引述2020年下半年國家主席習近平、時任保安局長李家超、時任中聯辦主任駱惠寧等發言，以及《大公報》一則社評，形容香港「由亂轉治」，巿民生活回復平靜，即使有個別的騷亂，亦在警方執法下很快被擊潰；時任警務處長鄧炳強則評估沒有情報指香港成為恐襲目標，將恐襲威脅級別維持在「中度」。鍾沛權補充，他觀察2020年示威活動大幅減少，而政府控制社會的資源、技術及意志均極強，「喺咁強大嘅條件底下，我唔認為出現伍專員（即控方代表伍淑娟）盤問嗰時提及，恐怖主義可以萌芽嘅土壤」。

辯方續引述控方主張，傳媒發布內容時應考慮對心智未成熟或精神不穩者的影響。辯方認為傳媒角色是傳播資訊，而社會上有不同角色，例如有監護人、教師、社工照顧兒童，精神不穩者則有醫生照顧。鍾沛權同意傳媒毋須擔任上述其他角色，否則無人敢撰文。

同提暴力 鍾：共產黨宣言也要禁？

鍾又以立場前年製作的中共建黨百年專頁為例，當中引用《共產黨宣言》，指共產黨員目的「只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到」，因宣言明言要採暴力手段，他曾猶豫應否發布，不過考慮到一般讀者會明白宣言是歷史文獻，終批准發布，可見在正常言論環境下，若動輒禁制言論，則難以判斷何謂禁忌，「甚至共產黨宣言都要被禁制、分級？唔應該係咁樣」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

上 / 下一篇新聞

單位短路肇禍 濃煙灌唐樓鄰居7傷 留屋救火漢喪命 樓上四口3命危
單位短路肇禍 濃煙灌唐樓鄰居7傷 留屋救火漢喪命 樓上四口3命危
三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢
三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢
龍鼓洲200太陽能板無人認領 漁署派人清走
龍鼓洲200太陽能板無人認領 漁署派人清走
趙家賢：初選前蕭若元出資宣傳選民登記 稱「立會過半」記招不獲邀 發帖為吸like當時「無角色」
趙家賢：初選前蕭若元出資宣傳選民登記 稱「立會過半」記招不獲邀 發帖為吸like當時「無角色」
控方指群組管理員共謀 趙形容「大義工」非組織者
控方指群組管理員共謀 趙形容「大義工」非組織者
碰撞停下貨車 的士插車底司機葬火海
碰撞停下貨車 的士插車底司機葬火海
拗電費兄殺弟 誤殺囚7年半 官：多年積怨 案後見悔意
拗電費兄殺弟 誤殺囚7年半 官：多年積怨 案後見悔意
入境助理用假安心 侵入罪成 官：有意識使用 魚目混珠
入境助理用假安心 侵入罪成 官：有意識使用 魚目混珠
清明復活節可換身分證 晚間換領延長6月
清明復活節可換身分證 晚間換領延長6月
勞處招聘博覽供400灣區職缺 有公司稱1小時收10履歷
勞處招聘博覽供400灣區職缺 有公司稱1小時收10履歷
旅監局3措施落實 平價團數大減 食肆進出分流 居民：阻街「無以前咁誇張」
旅監局3措施落實 平價團數大減 食肆進出分流 居民：阻街「無以前咁誇張」
清明復活節長假 出入境人次料逾900萬
清明復活節長假 出入境人次料逾900萬
翠屏河未通 海濱橋年中先開 貫通觀塘茶果嶺岸道 1公里項目先啟用240米
翠屏河未通 海濱橋年中先開 貫通觀塘茶果嶺岸道 1公里項目先啟用240米
兒童住宿提39建議 倡重點發展寄養 社署：檢討已完 積極跟進
兒童住宿提39建議 倡重點發展寄養 社署：檢討已完 積極跟進
「工業元宇宙館」開幕 VR預演生產線減成本
「工業元宇宙館」開幕 VR預演生產線減成本
伊院心衰竭風險篩查 不足5月揭300確診
伊院心衰竭風險篩查 不足5月揭300確診
人工島諮詢結束 甯漢豪：社會勿「未學行，就問如何走」
人工島諮詢結束 甯漢豪：社會勿「未學行，就問如何走」
泊車打鬥 貨車司機亡 退休警普通襲擊囚7天
泊車打鬥 貨車司機亡 退休警普通襲擊囚7天
遺孀失聲慟哭斥不公 「一條人命嚟㗎」
遺孀失聲慟哭斥不公 「一條人命嚟㗎」
學童牙科診所甩鉛板門 職員輕傷
學童牙科診所甩鉛板門 職員輕傷
內地電騙本港洗錢 涉款1億11人被捕
內地電騙本港洗錢 涉款1億11人被捕
大灣區GBA新聞：廣東GDP內地居首 人均消費收入排五六
大灣區GBA新聞：廣東GDP內地居首 人均消費收入排五六
灣區手記：廣州張國榮電影周 「烈火青春」入饌 ／文：尚東美
灣區手記：廣州張國榮電影周 「烈火青春」入饌 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】嘉道理籲「救」幼鳥前睇定啲 或係健康 宜觀察10分鐘父母折返否
【Emily】嘉道理籲「救」幼鳥前睇定啲 或係健康 宜觀察10分鐘父母折返否
【Emily】特首擬4月下旬帶團訪灣區 跑倫敦馬拉松 狄志遠未必到
【Emily】特首擬4月下旬帶團訪灣區 跑倫敦馬拉松 狄志遠未必到
【Emily】史立德：內地省市報復式訪港招商
【Emily】史立德：內地省市報復式訪港招商
【Emily】泰議會團訪立會 盼港加快批廚師簽證
【Emily】泰議會團訪立會 盼港加快批廚師簽證
【Emily】議辦實習生「畢業」 陳沛良讚表現好
【Emily】議辦實習生「畢業」 陳沛良讚表現好