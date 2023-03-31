指以控方標準 同樣犯戒 引官媒等10文 辯：唯獨「立場」煽動？

辯方資深大律師余若薇首先引述控方盤問時為評論文章劃下界線，包括須詳列所有事實背景和細節，不能混淆事實和意見，亦須提出解決辦法，否則會有煽動效果。辯方強調，根據法律面前人人平等原則，若其他媒體的文章同樣違反控方的戒條，「人哋可以冇問題嘅，點解立場會被視為煽動呢？」隨後便引述10篇評論文章。

鍾：官媒擁公權力 論斷應更謹慎

鍾沛權同意上述文章沒有詳列事實基礎，但認為一般評論文章都經常反映作者對事實的觀點角度，讀者不會輕易受煽動；至於文章須否提出解決方法，鍾亦確認本控罪的合法辯解，是旨在矯正政府或司法的錯誤，沒有列明須提出解決辦法。鍾續指出，香港的評論文章一向「百花齊放、百無禁忌」，可批評政府，反映一國兩制下的特色，又認為《人民日報》作為公權力的延伸，本應謹慎提出論斷，無理由公權力的言論空間最大，公民組織、媒體的空間「反而要受到好多不切實際嘅紅線規限」。

辯方續反駁控方質疑立場新聞不顧社會環境不穩，出現恐怖主義苗頭，仍發布文章「火上加油」，並引述2020年下半年國家主席習近平、時任保安局長李家超、時任中聯辦主任駱惠寧等發言，以及《大公報》一則社評，形容香港「由亂轉治」，巿民生活回復平靜，即使有個別的騷亂，亦在警方執法下很快被擊潰；時任警務處長鄧炳強則評估沒有情報指香港成為恐襲目標，將恐襲威脅級別維持在「中度」。鍾沛權補充，他觀察2020年示威活動大幅減少，而政府控制社會的資源、技術及意志均極強，「喺咁強大嘅條件底下，我唔認為出現伍專員（即控方代表伍淑娟）盤問嗰時提及，恐怖主義可以萌芽嘅土壤」。

辯方續引述控方主張，傳媒發布內容時應考慮對心智未成熟或精神不穩者的影響。辯方認為傳媒角色是傳播資訊，而社會上有不同角色，例如有監護人、教師、社工照顧兒童，精神不穩者則有醫生照顧。鍾沛權同意傳媒毋須擔任上述其他角色，否則無人敢撰文。

同提暴力 鍾：共產黨宣言也要禁？

鍾又以立場前年製作的中共建黨百年專頁為例，當中引用《共產黨宣言》，指共產黨員目的「只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到」，因宣言明言要採暴力手段，他曾猶豫應否發布，不過考慮到一般讀者會明白宣言是歷史文獻，終批准發布，可見在正常言論環境下，若動輒禁制言論，則難以判斷何謂禁忌，「甚至共產黨宣言都要被禁制、分級？唔應該係咁樣」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）