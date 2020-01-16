清明復活節長假 出入境人次料逾900萬

入境處估計，假期期間羅湖將是最繁忙管制站，約有220萬人次進出香港，即每日平均約22萬人次；落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約14.7萬及13.8萬人次出入境。入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。

入境處提醒，已登記使用快捷e-道的本港居民，換新身分證後須重新登記才可繼續用。處方會連同警務處、海關和港鐵公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情况及在有需要時採適當分流措施，確保過關人流暢順。

高鐵跨省開通首日 料逾3萬人乘搭離港

入境處稱已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道疏導人流及車流，亦會增派保安人員協助維持過關秩序。港人外遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。

另外，高鐵香港段明起重啟跨省長途列車服務，港鐵預期首日有逾3萬名乘客搭高鐵離港，當天將於車站安排逾百人手，並加強車站指示，協助乘客出行。