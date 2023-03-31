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旅監局3措施落實 平價團數大減 食肆進出分流 居民：阻街「無以前咁誇張」

【明報專訊】內地平價團在土瓜灣及紅磡造成阻街問題，旅遊業監管局要求業界昨起實施3項改善措施。被當局要求進一步加強人流管理的紅磡崇安街「嘉樂軒」，昨午門外阻街情况改善，到場旅行團數大減，團友下車後即排隊直接上酒樓，聚集情况大減，但仍有團友表示用膳時間不足半小時。有業界稱，到場團數減少相信是由於食肆答允減少接客，又指香港仍有很多食肆可接待旅行團，「有生意點會唔做」。

旅監局要求業界昨起實施一系列改善措施，包括落實預約制度、用餐時間至少30分鐘及人流管制措施。據記者觀察，嘉樂軒門外續架圍欄，有穿反光背心職員安排團友排隊入酒樓，未見長龍；該食肆前日只靠一條樓梯出入，團友昨用膳後則改後門離開，部分團友等旅遊巴到場時兩人一排列隊。

有客稱用膳仍不足半句鐘

嘉樂軒門外除有兩名軍裝警員駐守，馬路有至少6名交通警員，協助疏導旅巴。旅監局數名人員亦在場維持秩序，旅監局行政總裁方安妮曾到嘉樂軒視察，未有回應傳媒查詢便急步離開。位於土瓜灣的「富源酒樓」則未見長龍，仍維持「前門入、後門出」安排；飯餸方面有蝦、鴨、白切雞等，菜式較前日豐富。

有來自貴陽的團友形容香港風景漂亮，又指飯菜八餸一湯很好吃，有大白菜、蝦、豆腐、紅燒肉，「挺好的，所以心情特別好」。有雲南團友稱團費約3000元人民幣，到港遊玩感到「開心、開心」，飯菜「好吃、好吃」，但用膳時間約20分鐘，晚上會回深圳過夜。

土瓜灣居民張先生在酒樓門外向記者表示，以前團友都不自覺排隊，阻塞街道，他被迫走出馬路，「令到人好煩」，指昨天情况「冇以前咁誇張」。

安排到大家樂 旅促會：合規無問題

對於有內地團安排團友到大家樂等餐廳用膳，旅遊促進會總幹事崔定邦稱，該些團光顧的都是合規格食肆，「我覺得問題又唔係好大嘅」，但指未必是與相關食肆有合作關係。至於有內地團轉到屋邨酒樓用膳，他認為重點在於平衡，如無擾民則問題不大，「好多旅行團都會去彩虹邨打卡，又係咪一個問題呢？」

旅監局稱巡查所見，嘉樂軒及富源酒樓昨按承諾落實改善人流管理措施，兩食肆外人流聚集情况大為改善，沒有阻塞街道，該局會繼續密切留意及監察入境旅行團的活動情况。

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