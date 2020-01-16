勞處招聘博覽供400灣區職缺 有公司稱1小時收10履歷

申任教師求職者：內地較易取資格

招聘會昨早11時開始，有20至30人在場外排隊。應屆畢業生李小姐於海外大學修讀語言翻譯，她稱對大灣區職位有興趣，並已申請公社科教師職位，主要在廣州或深圳中學任教香港文憑試課程。她說內地只要通過考試就能獲取教師資格，形容「香港要讀教育文憑課程後，花時間較長」。她又認為內地生活環境較香港好，生活成本亦低，故有意到大灣區工作。

有稱月薪1.8萬內地生活綽綽有餘

去屆畢業生林小姐於內地大學修讀國際新聞，特意來參加招聘會，稱已向多間香港及大灣區公司遞交職位申請，相對在港就業，她更想在大灣區工作，因內地生活壓力小，「即使月薪1.8萬港元，在內地生活都綽綽有餘」。

勞工及福利局長孫玉菡出席計劃啓動禮致辭時表示，計劃至今有80多間企業參與，提供逾800個大灣區職位，並稱自本月宣布相關計劃恆常化後，處方提供不同支援，包括設有專職分科，並委聘兩間在內地有服務經驗的香港機構，為大灣區的青年提供在地支援。他又稱，有參加首屆計劃青年於大灣區工作後回流香港，期望更多港青到大灣區「闖一闖，見一見世面」。

有份參展的伯恩光學（香港）有限公司為智能設備的外觀設置生產商，廠房位於惠州惠陽區，其研發部副經理鄭逸軒表示，今次招聘歡迎應屆畢業生申請，「不是每個人都熟悉設備設計，會向入職者提供培訓」，認為香港與內地相比，求職者具有較強的英語溝通能力等優勢，而公司亦會提供住宿等福利，以吸引他們繼續在大灣區工作。鄭說招聘博覽開始約1小時已收到逾10份履歷，期望最終可招攬約20人。

另一大灣區公司馬克圖布以設計及出售青年文創產品為主，其人力資源部經理周小姐稱，香港青年有創意，大學亦提供多元化的設計課程，認為香港畢業生具競爭力，冀吸引更多人到大灣區就業。