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清明復活節可換身分證 晚間換領延長6月

【明報專訊】近日網上預約辦理身分證的名額經常爆滿，入境處昨日宣布，灣仔入境事務大樓的港島人事登記處下月5及7日（即清明節假期及復活節假期第一天）加開服務時段，提供換領新智能身分證、首次申領成人或兒童身分證和身分證補領等服務。兩日朝八晚六開放，入境處料兩日共可處理逾1000宗申請。

通關後需求飈 「做得幾多得幾多」

首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞昨日見記者時表示，自本港與內地通關後，大量身在香港以外地區的香港居民返港辦理身分證申請，令預約配額持續緊張，加上臨近復活節假，她預計不少人返港辦理，故評估資源後安排推出兩日特別服務日，她稱，兩日未必可完全解決需求，但「希望做得幾多得幾多」。市民下月3日凌晨零時起可在網站www.quotabooking.gov.hk/icbooking預約。

翁碧霞續稱，港島、九龍、觀塘和屯門4間人事登記處本月6日起已延長換領新智能身分證服務至晚上10時，至今處理約4.7萬宗申請，並發出逾8.7萬張身分證；延長服務措施會實施6個月，日後視乎情况考慮會否繼續。入境處亦會研究延長餘下火炭及元朗辦事處的服務時間，以及改善網上預約系統（如增加預約日數）等，適時公布。

今推電子生死登記 可經郵遞收副本

另外，入境處今日起推出辦理出生及死亡登記電子服務，合資格申報人可就出生或死亡在網上辦理登記，選擇郵遞並於網上繳費就可收取證明副本，全程毋須前往登記處。首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，電子平台服務不設名額限制，處方會派員監察，若申請人登記過程有困難，會有專人協助。

處方指出，申報人要登記成為「智方便+」用戶，並作具法律效力的個人數碼簽署，才可使用上述電子平台。網上辦理出生登記的申報人須符合相關條件，如新生嬰兒的父或母其中一方為香港永久居民，就可為其子女於出生後42天內在網上遞交登記申請；至於網上死亡登記服務只適用於自然死亡個案，登記法定期限經修例亦由24小時延長至14日，即日生效。

楊淑兒稱，留意到市民在新冠疫情期間習慣使用互聯網，認為電子化服務為日後趨勢，期望可方便市民，亦可減少前往辦事處登記人流。

4類人才計劃4．2起只限網上申請

另外，入境處宣布下月2日起調整4項輸入人才計劃的簽證或進入許可及延長逗留期限的申請方式，包括「優秀人才入境計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，改循網上或應用程式遞交申請及補交文件，不再接受親身、郵遞或投遞方式遞交。

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