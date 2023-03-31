入境助理用假安心 侵入罪成 官：有意識使用 魚目混珠

辯稱身處大堂非入侵

官：告示指明同須掃碼

辯方抗辯時稱，被告黃梓軒2021年11月1日案發當天身處入境事務大樓大堂，該處歡迎公眾進入，不構成「入侵」。又指被告為入境處員工，過往一年多使用非正式程式時能順利進入，電梯大堂的檢查站包括量度體溫、技術支援等，讓被告覺得他即使尚未掃描二維碼亦無不妥，可尋求職員協助。

裁判官林子勤裁決時逐一反駁，指出政府在措施實施前已在大樓門外張貼告示，指明不論大樓內外均須遵從。被告並非單純無掃描二維碼，而是使用假網頁，超出進入處所的條件，被告本身為職員這一點，不足以達至豁免。林官同時考慮到被告的犯罪意圖，辯方依賴被告在警誡下稱不知道程式為虛假，但此部分沒有經過盤問。

林官續分析，被告使用的「安心回家」與「安心出行」雖然版面相似，然而操作完全不同，例如前者為網頁連結，有「輸入地址」一欄，和容許刪除出行紀錄，被告從官方宣傳及朋友討論之間必然知悉。林官拒絕接納被告的陳述，裁定他由始至終知悉自己不符合進入大樓的條件，並且無合法辯解，判處罪成。

【案件編號：ESCC 2094/22】