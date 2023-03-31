碰撞停下貨車 的士插車底司機葬火海

臨收工肇禍 姊讚孝順顧家

死者何冠中，39歲，駕的士8年，與家人同住沙田隆亨邨。死者胞姊稱，弟弟一直任職業司機，早年轉揸夜更的士，一更12小時，通常清晨6時左右收工。她說弟弟孝順顧家，疫情時收入減少但仍給家用，又指弟弟單身沒拍拖，亦無特別嗜好，生活健康正常。

事發昨凌晨4時許，46歲姓朱司機駕一輛空運公司中型貨車沿北大嶼山公路往機場方向，至東涌富東商場對開，撞向慢線另一輛空運公司貨車尾，繼而駛過暗彎停於快線。未幾何駕駛的士駛至，疑收掣不及直插貨車車底，貨斗直沒的士車廂，的士瞬間起火，何被困車內，火勢波及貨車貨物。消防趕至開喉將火救熄，發現被困司機全身燒焦，明顯死亡。消防用工具移開兩車，個多小時後將遺體抬出。

目擊者稱貨車停快線無着車燈

涉事姓朱貨車司機胸口受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院救治理。被撞貨車53歲姓曾司機無受傷，在場助查。警方封鎖現場調查，死者由仵工舁送殮房，家人接通知認屍，案件由新界南交通部特別調查隊跟進。

目擊意外的姓江的士司機稱，當時載客往機場，駛過暗右彎後發現貨車停於快線但無着車燈，扭軚切慢線及時避過，但輾過碎片爆胎停於路肩。約一分鐘後聽到一聲巨響，見涉事的士撞入貨車車尾隨即起火，並傳出爆炸聲。

香港汽車會會長李耀培稱，被撞貨車無着車燈，可能因撞壞無法運作。李建議應在安全可行情况下走到車後20米，用電筒或反光板示意壞車。發生車禍地點為暗彎，李建議駕駛者轉彎時都應收慢車速，勿掉以輕心。