港聞

港聞二

控方指群組管理員共謀 趙形容「大義工」非組織者

【明報專訊】警方從趙家賢的手機中檢取大量WhatsApp信息，多個初選群組內容成為呈堂證據。法官李運騰關注，觀塘區區議會前主席蔡澤鴻是九龍東初選群組的管理員，趙家賢會否視蔡為組織者？趙家賢稱不會，形容蔡澤鴻是「好心、好幫手的大義工」，指蔡澤鴻是以資深區議員的身分協助戴耀廷。根據控方指控，蔡澤鴻是本案「共同串謀者原則」下的共謀者。

根據WhatsApp群組「35+九東立選座談會」的信息，蔡澤鴻於2020年3月5日發布名為「35+九東」的文件，表示是戴耀廷準備的會議摘要，民主黨胡志偉提醒各人細心閱讀。趙家賢在庭上解釋，戴知悉蔡是資深區議員，所以依靠蔡傳遞初選資訊，蔡亦有幫忙尋找召開協調會議的地方。

指李傲然激進 倡盡用權力

控方及後展示趙家賢和時任民主動力總幹事黎敬輝的WhatsApp對話，趙指自己遲了出席2020年3月24日的九龍西初選協調會議，故由黎代為轉述會議情况。根據對話，與會者包括黃碧雲的代表、劉偉聰及其助手，以及油尖旺區前區議員李傲然等。趙表示，與會者重點討論出選機制，而李傲然雖為政治素人，在反建制陣營較有知名度。被問到會上有否討論基本法憲制權力，趙形容李傲然較為進取，「覺得要用盡議會嘅一啲權力」，惟之後的討論不了了之。

控方問公民黨記招

官：趙已認罪不必問

代表控方的律政司副刑事檢控專員萬德豪，一度向趙家賢問及公民黨記者會。辯方大律師馬維騉質疑，趙家賢沒有出席記者會，控方則解釋是為了解趙的心態（state of mind）。李官最終表示，趙已經承認控罪，且法官有記者會謄本，控方不必就此發問。

（初選案）

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