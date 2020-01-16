趙家賢：初選前蕭若元出資宣傳選民登記 稱「立會過半」記招不獲邀 發帖為吸like當時「無角色」

2020年2月區諾軒邀討論出選協調

時任民主動力召集人趙家賢第二日作供稱，戴耀廷2020年就立會過半展開討論，先以九東選區為試點，與區議會主席及有意出選者商討協調，以令最多民主陣營勝出。區諾軒約2月初聯絡趙，邀請民主動力參與討論。趙供稱，民主動力過去有舉辦初選協調經驗可提供意見，遂應邀參與，與會者當時未決定舉辦初選，民主動力亦未「承辦」初選，只是列席。

稱獲蕭出資 冀增功能組議席

趙表示，民主動力當年3月至5月初獲資深傳媒人蕭若元贊助，舉辦選民登記活動。蕭建議增加民主派選民，以取得功能組別議席，蕭亦同意趙提出應一同增加地區和功能組別的選民登記。

同年3月26日，戴耀廷和區諾軒召開「立會過半」記者會，翌日民主動力facebook專頁轉發朱凱廸撰寫議會過半帖文。趙稱不肯定帖文由自己還是時任民主動力總幹事黎敬輝轉發，但記得發帖是因見到前一日記者會陣容「重量級」，來自不同板塊的功能組別立會議員陪同戴、區見記者，惟民主動力無人收到邀請。

趙表示對記者會並不知情，而區諾軒曾向趙表明，戴耀廷獲民主派元老充分支持協調初選，民主動力當時未有角色。趙稱上述帖文為讓公眾以為民主動力有跟進初選，實情是在網上「吸like（吸引讚好）」，公眾不會知道民主動力「完全排除在外、完全無角色」。法官李運騰聞言稱，此舉為了「save you some embarrassment（避免尷尬）」，趙回應指李官形容「好準確」。

指回應「光復立會」為使命感

免民主動力「壽終正寢」

民主動力3月在fb發布另一則帖文，回應外界關注「光復立法會」，提及趙家賢出席了九東協調會議。李官關注，即使趙曾列席初選會議及聽到社會訴求，但當時看來初選和趙毫無關係，為何要發帖回應？趙稱，自己從創會召集人接棒，有「使命感」維持民主動力運作，在民主運動中協調民主派出選，「如果之後協調工作全部由戴耀廷做晒、獲得授權的話，民主動力係壽終正寢，唔需要有任何工作」。

指全權處理初選後有變

「主控會帶領我講出嚟」

趙憶述，民主動力選民登記活動5月初完結，戴耀廷和區諾軒口頭邀請他們承辦初選。至5月中下旬，民主動力答應，戴事前在協調會議上聲稱，已邀請民主動力協辦初選，趙認為戴沒交代事實的全部，即民主動力當時仍在考慮。趙又提及答應承辦初選時，他要求戴耀廷承諾民主動力可以全權處理初選，戴「口輕輕」稱無問題，趙當時信任戴，不過後來初選流程有變異 ，趙說「相信主控會再帶領我講出嚟」，語畢多人起哄。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）