龍鼓洲200太陽能板無人認領 漁署派人清走

上網電價帶動 義工憂「陸續有來」

日前在社交網站揭發事件的「海洋拾荒者」Kitti昨晚在facebook發帖感謝部門快速配合，減低了生態傷害。她對本報稱，政府雖已清理該批海洋垃圾，但事件只是開始，近年政府推出上網電價計劃，帶動民間自行安裝太陽能發電系統，惟這些太陽能板有一定壽命，數年後可能湧現大量太陽能板垃圾，若不當棄置或令有害化學物質污染陸地及海洋，促政府做好準備，有系統回收和處置太陽能板。

上述太陽能板及竹枝等在海岸公園內被發現，由漁護署安排承辦商清理。海事處回覆，該處主要負責清理香港水域內的海上漂浮垃圾，處方會安排人員於相關水域巡邏，如發現海上漂浮垃圾，亦會安排承辦商盡快清理。

本報日前向水務署及渠務署查詢是否有浮式太陽能系統損毁及偏離原來位置，當中水務署表示轄下3個系統未有損毁；而渠務署稱該署的浮式太陽能板均繫着水底錨固以固定位置，該署巡查後確定沒遺失浮式太陽能板。