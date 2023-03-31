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三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢

【明報專訊】發生奪命火警的大埔同秀坊3號唐樓於1966年建成，屬「三無大廈」，亦無任何消防安全裝置。建測規園界議員謝偉銓稱，舊樓未必可做到現時樓宇的防火要求，但至少可安裝煙霧感應器、放置滅火筒等，認為相關部門跟進舊樓改善消防裝置「效率有啲問題」。政府早前建議修例，賦權部門為舊式綜合用途及住宅樓宇的業主代辦消防安全改善工程，再收回費用，有關公眾諮詢去年9月結束。

倡政府助裝滅火筒煙霧感應器

謝偉銓稱，煙霧感應器僅數百元，「唔使燒到埋嚟先知」，而放置滅火筒、滅火沙亦可避免火勢一發不可收拾，屬無法裝水缸、喉轆下的折衷辦法。他說目前消防主要靠發出安全指示，配合民政總署推動成立法團，建議由部門協助大廈安裝有關裝置，或降低贊成工程的業權門檻。

消防處職工總會主席聶元風舉例，大廈喉轆可供市民在安全情况下初步灌救，如無相關設備，消防趕至時火勢或已蔓延，需在濃煙中摸黑搜索，增加救援難度。他稱，舊樓天台未必能負載水缸等消防裝置，地下亦沒空間，認為舊樓「一直以來都有（消防安全）問題」，「唔係一時三刻可以做到」，即使處方要求改善，亦難尋求業主共識及願意出資，「搵人開會都有問題」。

《消防安全（建築物）條例》規定，1987年3月1日或之前落成的樓宇須安裝消防安全設備，涉1.35萬幢，消防處及屋宇署會聯合巡查，再發出消防安全改善工程指示。截至去年5月底，部門共巡查10,200幢目標樓宇（75.6%），發出31.6萬張「指示」，當中六成仍待跟進。政府早前建議修例，賦權部門為未能符合消防安全的目標樓宇代辦消防安全改善工程，再收回費用。

相關字詞﹕三無大廈 火警

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