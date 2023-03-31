三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢

倡政府助裝滅火筒煙霧感應器

謝偉銓稱，煙霧感應器僅數百元，「唔使燒到埋嚟先知」，而放置滅火筒、滅火沙亦可避免火勢一發不可收拾，屬無法裝水缸、喉轆下的折衷辦法。他說目前消防主要靠發出安全指示，配合民政總署推動成立法團，建議由部門協助大廈安裝有關裝置，或降低贊成工程的業權門檻。

消防處職工總會主席聶元風舉例，大廈喉轆可供市民在安全情况下初步灌救，如無相關設備，消防趕至時火勢或已蔓延，需在濃煙中摸黑搜索，增加救援難度。他稱，舊樓天台未必能負載水缸等消防裝置，地下亦沒空間，認為舊樓「一直以來都有（消防安全）問題」，「唔係一時三刻可以做到」，即使處方要求改善，亦難尋求業主共識及願意出資，「搵人開會都有問題」。

《消防安全（建築物）條例》規定，1987年3月1日或之前落成的樓宇須安裝消防安全設備，涉1.35萬幢，消防處及屋宇署會聯合巡查，再發出消防安全改善工程指示。截至去年5月底，部門共巡查10,200幢目標樓宇（75.6%），發出31.6萬張「指示」，當中六成仍待跟進。政府早前建議修例，賦權部門為未能符合消防安全的目標樓宇代辦消防安全改善工程，再收回費用。