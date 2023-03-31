單位短路肇禍 濃煙灌唐樓鄰居7傷 留屋救火漢喪命 樓上四口3命危

死者任潛水教練 着女友先逃

35歲死者陳浩麟，洋名Alien，任職潛水教練，在香港及菲律賓教授潛水，亦熱愛水底攝影，曾開設facebook及IG專頁分享潛水心得及攝影作品，包括拍攝多角海牛、海兔、海馬等。其女友Poly在陳的facebook發文悼念，提及陳教練已「離開我們」，感謝朋友慰問和關心，「我只係想講佢係一個大愛嘅人，會係上面好好守護住咁多位關心佢嘅人，朋友，兄弟！我諗佢唔會想大家難過！安好」。

昨凌晨近3時，大埔同秀坊3號唐三樓一單位儲物位置最先起火，32歲姓潘女子發現後通知男友陳浩麟，陳叫女友先行離開，自己留下嘗試救火，其間他疑曾進入廁所取水，惟火勢愈來愈大，他被困洗手間。陳被救出時昏迷，面、手及腳被燒傷，送往大埔那打素醫院搶救後不治。其女友及時逃生，在場經治理後毋須送院，事後帶同3隻狗在地下守候，協助警方調查。

濃煙亦波及樓上單位，共7人吸入濃煙送院，其中居於唐四樓的孫氏一家，47歲丈夫、40歲妻子、7歲女兒及4歲幼子送院時均清醒，各人面及四肢熏黑，父母及女兒至昨傍晚情况危殆，兒子則情况嚴重。另外，居於唐五樓分別16及14歲的梁姓兄弟情况嚴重及穩定；另一名45歲姓王女子情况穩定。

消防灌救約1小時後將火救熄，共30名住客疏散。居於四樓的張女士說，事發時正熟睡，未有嗅到煙味及聽到求救聲，直至救援人員上門通知才得悉火警，慌忙逃生，「阿sir拉我落嚟」、「咩都冇帶，（只）著睡衣」。她稱逃生時樓梯大煙，吸入濃煙感「暈陀陀」。另一名同層男住客亦說事發時大煙，逃生後見三樓火勢仍未撲熄。

屋署：曾指示單位改善大門耐火

涉事唐樓樓高5層，一梯兩伙，警方重案組、消防、機電署、屋宇署及政府化驗所人員昨早進入起火單位調查，火警疑因電子產品短路引致，現階段並無證據顯示涉及刑事成分。單位昨午解封，面積約500方呎，以客廳損毁最嚴重，所有家具付諸一炬，窗框亦燒至變形鬆脫，客廳內有鐵趟門分隔一間房，而死者身處的廁所，其牆壁、企缸被熏黑。唐樓梯間事後遺下住戶逃生時所穿的拖鞋、外套等。

屋宇署回覆查詢時表示，今年1月曾根據《消防安全（建築物）條例》向單位業主發出消防安全指示，要求改善單位大門的耐火時效，會繼續跟進指示遵辦情况。署方表示，沒有發現單位內有分間房間用作儲物室用途，而整體樓宇結構並沒明顯危險。

「電火」熱一倍 用水救火或觸電

消防顧問梁錦得表示，「電火」較一般燒木、布的溫度高一倍，更容易燃點其他雜物，火警期間會釋出大量濃煙令人不適，如自行救火要量力而為。他說，如電器起火，用水救火或引致救火者觸電，建議使用二氧化碳滅火筒或乾粉式滅火筒撲救。英國機械工程師學會院士盧覺強稱，唐樓或未有安裝漏電斷路器，電流過大時未能自動「跳掣」斷電，易生危險。

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