港聞

港聞一

單位短路肇禍 濃煙灌唐樓鄰居7傷 留屋救火漢喪命 樓上四口3命危

【明報專訊】大埔一個唐樓單位昨凌晨疑有電子產品短路引發火警，釀成一死七傷。其中35歲任職潛水教練的起火單位男戶主（圖）事發時着女友先行逃生，他留在現場嘗試自行救火，結果受傷被困廁所，昏迷送院不治。居於樓上的一家四口，其中3人昨傍晚情况危殆，包括一對夫婦及其7歲女兒。

死者任潛水教練 着女友先逃

35歲死者陳浩麟，洋名Alien，任職潛水教練，在香港及菲律賓教授潛水，亦熱愛水底攝影，曾開設facebook及IG專頁分享潛水心得及攝影作品，包括拍攝多角海牛、海兔、海馬等。其女友Poly在陳的facebook發文悼念，提及陳教練已「離開我們」，感謝朋友慰問和關心，「我只係想講佢係一個大愛嘅人，會係上面好好守護住咁多位關心佢嘅人，朋友，兄弟！我諗佢唔會想大家難過！安好」。

昨凌晨近3時，大埔同秀坊3號唐三樓一單位儲物位置最先起火，32歲姓潘女子發現後通知男友陳浩麟，陳叫女友先行離開，自己留下嘗試救火，其間他疑曾進入廁所取水，惟火勢愈來愈大，他被困洗手間。陳被救出時昏迷，面、手及腳被燒傷，送往大埔那打素醫院搶救後不治。其女友及時逃生，在場經治理後毋須送院，事後帶同3隻狗在地下守候，協助警方調查。

濃煙亦波及樓上單位，共7人吸入濃煙送院，其中居於唐四樓的孫氏一家，47歲丈夫、40歲妻子、7歲女兒及4歲幼子送院時均清醒，各人面及四肢熏黑，父母及女兒至昨傍晚情况危殆，兒子則情况嚴重。另外，居於唐五樓分別16及14歲的梁姓兄弟情况嚴重及穩定；另一名45歲姓王女子情况穩定。

消防灌救約1小時後將火救熄，共30名住客疏散。居於四樓的張女士說，事發時正熟睡，未有嗅到煙味及聽到求救聲，直至救援人員上門通知才得悉火警，慌忙逃生，「阿sir拉我落嚟」、「咩都冇帶，（只）著睡衣」。她稱逃生時樓梯大煙，吸入濃煙感「暈陀陀」。另一名同層男住客亦說事發時大煙，逃生後見三樓火勢仍未撲熄。

屋署：曾指示單位改善大門耐火

涉事唐樓樓高5層，一梯兩伙，警方重案組、消防、機電署、屋宇署及政府化驗所人員昨早進入起火單位調查，火警疑因電子產品短路引致，現階段並無證據顯示涉及刑事成分。單位昨午解封，面積約500方呎，以客廳損毁最嚴重，所有家具付諸一炬，窗框亦燒至變形鬆脫，客廳內有鐵趟門分隔一間房，而死者身處的廁所，其牆壁、企缸被熏黑。唐樓梯間事後遺下住戶逃生時所穿的拖鞋、外套等。

屋宇署回覆查詢時表示，今年1月曾根據《消防安全（建築物）條例》向單位業主發出消防安全指示，要求改善單位大門的耐火時效，會繼續跟進指示遵辦情况。署方表示，沒有發現單位內有分間房間用作儲物室用途，而整體樓宇結構並沒明顯危險。

「電火」熱一倍 用水救火或觸電

消防顧問梁錦得表示，「電火」較一般燒木、布的溫度高一倍，更容易燃點其他雜物，火警期間會釋出大量濃煙令人不適，如自行救火要量力而為。他說，如電器起火，用水救火或引致救火者觸電，建議使用二氧化碳滅火筒或乾粉式滅火筒撲救。英國機械工程師學會院士盧覺強稱，唐樓或未有安裝漏電斷路器，電流過大時未能自動「跳掣」斷電，易生危險。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕大埔 火警

上 / 下一篇新聞

三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢
三無大廈未裝消防設備 議員指部門跟進改善慢
龍鼓洲200太陽能板無人認領 漁署派人清走
龍鼓洲200太陽能板無人認領 漁署派人清走
趙家賢：初選前蕭若元出資宣傳選民登記 稱「立會過半」記招不獲邀 發帖為吸like當時「無角色」
趙家賢：初選前蕭若元出資宣傳選民登記 稱「立會過半」記招不獲邀 發帖為吸like當時「無角色」
控方指群組管理員共謀 趙形容「大義工」非組織者
控方指群組管理員共謀 趙形容「大義工」非組織者
碰撞停下貨車 的士插車底司機葬火海
碰撞停下貨車 的士插車底司機葬火海
拗電費兄殺弟 誤殺囚7年半 官：多年積怨 案後見悔意
拗電費兄殺弟 誤殺囚7年半 官：多年積怨 案後見悔意
入境助理用假安心 侵入罪成 官：有意識使用 魚目混珠
入境助理用假安心 侵入罪成 官：有意識使用 魚目混珠
清明復活節可換身分證 晚間換領延長6月
清明復活節可換身分證 晚間換領延長6月
勞處招聘博覽供400灣區職缺 有公司稱1小時收10履歷
勞處招聘博覽供400灣區職缺 有公司稱1小時收10履歷
旅監局3措施落實 平價團數大減 食肆進出分流 居民：阻街「無以前咁誇張」
旅監局3措施落實 平價團數大減 食肆進出分流 居民：阻街「無以前咁誇張」
清明復活節長假 出入境人次料逾900萬
清明復活節長假 出入境人次料逾900萬
指以控方標準 同樣犯戒 引官媒等10文 辯：唯獨「立場」煽動？
指以控方標準 同樣犯戒 引官媒等10文 辯：唯獨「立場」煽動？
翠屏河未通 海濱橋年中先開 貫通觀塘茶果嶺岸道 1公里項目先啟用240米
翠屏河未通 海濱橋年中先開 貫通觀塘茶果嶺岸道 1公里項目先啟用240米
兒童住宿提39建議 倡重點發展寄養 社署：檢討已完 積極跟進
兒童住宿提39建議 倡重點發展寄養 社署：檢討已完 積極跟進
「工業元宇宙館」開幕 VR預演生產線減成本
「工業元宇宙館」開幕 VR預演生產線減成本
伊院心衰竭風險篩查 不足5月揭300確診
伊院心衰竭風險篩查 不足5月揭300確診
人工島諮詢結束 甯漢豪：社會勿「未學行，就問如何走」
人工島諮詢結束 甯漢豪：社會勿「未學行，就問如何走」
泊車打鬥 貨車司機亡 退休警普通襲擊囚7天
泊車打鬥 貨車司機亡 退休警普通襲擊囚7天
遺孀失聲慟哭斥不公 「一條人命嚟㗎」
遺孀失聲慟哭斥不公 「一條人命嚟㗎」
學童牙科診所甩鉛板門 職員輕傷
學童牙科診所甩鉛板門 職員輕傷
內地電騙本港洗錢 涉款1億11人被捕
內地電騙本港洗錢 涉款1億11人被捕
大灣區GBA新聞：廣東GDP內地居首 人均消費收入排五六
大灣區GBA新聞：廣東GDP內地居首 人均消費收入排五六
灣區手記：廣州張國榮電影周 「烈火青春」入饌 ／文：尚東美
灣區手記：廣州張國榮電影周 「烈火青春」入饌 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】嘉道理籲「救」幼鳥前睇定啲 或係健康 宜觀察10分鐘父母折返否
【Emily】嘉道理籲「救」幼鳥前睇定啲 或係健康 宜觀察10分鐘父母折返否
【Emily】特首擬4月下旬帶團訪灣區 跑倫敦馬拉松 狄志遠未必到
【Emily】特首擬4月下旬帶團訪灣區 跑倫敦馬拉松 狄志遠未必到
【Emily】史立德：內地省市報復式訪港招商
【Emily】史立德：內地省市報復式訪港招商
【Emily】泰議會團訪立會 盼港加快批廚師簽證
【Emily】泰議會團訪立會 盼港加快批廚師簽證
【Emily】議辦實習生「畢業」 陳沛良讚表現好
【Emily】議辦實習生「畢業」 陳沛良讚表現好