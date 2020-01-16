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港聞二

大灣區GBA新聞：廣東GDP內地居首 人均消費收入排五六

【明報專訊】綜合國家統計局早前公布2022年全國居民人均可支配收入以及人均消費支出數據，加上內地31省相繼發布各自的「收支單」，結果顯示，去年有8個省市居民的人均可支配收入跑贏內地，9個省市居民的人均消費支出高於內地平均水平，其中廣東雖然GDP總額達12.9萬億元（人民幣，下同），連續34年居全國之首，但人均收入為4.7萬元、人均消費為3.2萬元，排名內地第六和第五。

根據國家統計局數據，去年全國居民人均可支配收入3.69萬元，按年增長5%，31個省市中，上海以7.96萬元成為人均收入最高的省市，首都北京以7.74萬元排第二，排第三是6.03萬元的浙江。加上江蘇、天津、廣東、福建及山東，上述8個省市的人均收入都高於全國水平（圖1）。

人均收入增4.6%超GDP

雖然高人均收入的省市多集中於東部地區，但論按年增幅，中西部地區居民則保持領先。其中西藏去年以6.9%增幅居內地首位，湖北、湖南、山西、貴州、寧夏等中西部省份增幅也分別達6.8%、6.4%、6.4%、6.3%、6.1%，屬各省市前列。

至於連續34年GDP排名內地第一的廣東，去年居民人均收入4.71萬元，在31個省市中排第6，按年增長4.6%，高於同年1.9%的GDP增速。至於各個有公布人均收入的城市，廣州和深圳居民在大灣區領跑，其中廣州人均收入達7.69萬元，深圳7.27萬元，僅次北京上海。

緊隨其後的大灣區城市分別是超過6萬元的佛山和珠海，中山的人均收入則距離6萬元「一步之遙」，達5.98萬元。從收入增幅看，粵東地區遙遙領先，其中汕尾、汕頭、潮州增幅分別達5.8%、5.4%和5.3%。

深人均消費4.5萬冠全省

能賺自然也能花，去年內地居民人均消費支出2.45萬元，按年增1.8%。上海及北京分別以4.6萬和4.27萬元的人均消費支出領先內地（圖2），浙江、江蘇、廣東、天津及福建的消費支出水平超過3萬元，排第8的重慶和第9的湖北，則剛好越過內地平均水平。

值得注意的是，雖然排名位居前列，但受新冠疫情等因素影響，上海及北京去年人均消費支出較2021年輕微下降。至於廣東，去年人均消費支出達3.22萬元，按年增1.8%，位居第5。從已公布人均消費支出的城市看，深圳以4.5萬元位列全省第一，消費水平比肩上海和北京，另外，中山、惠州的人均消費支出也高於全省平均水平。

明報記者

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