港聞

港聞二

大維修倡須5%親身投 低於2017年建議 反圍標聯盟：未處理假授權書

【明報專訊】大廈維修工程不時引起爭議，政府相隔6年以2017年的建議為基礎，再提修訂《建築物管理條例》（見表），建議「大型維修工程」須有5%或200名業主「親自投票」表決，門檻比2017年建議的10%低。「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」發言人莊榮輝昨向本報表示，政府最新建議對打擊屋苑圍標「力度不足」，且未處理偽冒授權書問題。

據民政及青年事務局向立法會提交文件，政府建議《建管條例》加入新採購類別，若工程費用按大廈單位數目計算的平均成本逾3萬元，便屬「大型維修工程」。現時《建管條例》規定法團業主大會的法定人數須為業主人數的10%，業主可親自或透過委派代表出席會議，政府建議加入要求，表決上述項目時須有不少於5%業主或200名業主「親自投票」。

出席門檻維持10％ 須列人均預算

政府今次亦建議提高討論或議決「大型維修工程」透明度，包括會議通知須列明「每名業主應為採購支付的預算金額」；會議紀錄須在業主大會28天內於建築物的顯眼位置展示至少連續7天等。現時法例要求採購逾20萬元或佔法團每年預算20%時須招標，當局建議將「每年預算」改為佔「過去3個財政年度的經審計每年平均開支」的20%作衡量基準，減低預算被刻意加大的風險。

政府2017年原建議法團業主大會討論「大型維修工程」時，法定人數門檻由10%提高至20%，並須有10%或400名業主親自投票通過，今次則未有落實當年門檻。當局解釋，有意見反映法定人數提高至20%容易導致流會，法團亦難找到合適場地容納數百名業主舉行會議。

團體倡民署推授權書核證

莊榮輝認為，當年的建議要求更多業主參與，防範圍標效果更佳，認為一個重大工程未能吸引業主積極參與「是應該流會」；他又稱一般屋苑附近有學校，禮堂多數可容納400人，相信場地不成問題。莊認為違反法例的最高罰則應引入監禁，以針對偽冒文書、帳目混淆等問題。

莊又稱，以往大廈法團出現圍標爭議，不少涉及授權書問題，惟未見政府在今次修例中提出有效建議杜絕不明來歷或偽冒的授權書。他建議，由民政事務總署推出授權書核證收費服務，透過增加偽冒成本杜絕有關問題。

相關字詞﹕民政及青年事務局 建管條例 建築物管理條例 全港業主反貪腐反圍標大聯盟 大廈維修工程

上 / 下一篇新聞

接待食肆專人維持秩序 阻街改善 來港北京團 華南10天團費3000
接待食肆專人維持秩序 阻街改善 來港北京團 華南10天團費3000
飲食界稱新措施增成本 茶餐廳快餐店有力接團
飲食界稱新措施增成本 茶餐廳快餐店有力接團
註冊消防工程師擬立法管 出事負刑責
註冊消防工程師擬立法管 出事負刑責
老翁凌晨出門遭斬斃 警緝南亞漢 事發元朗四肢全傷 料屬有目標施襲
老翁凌晨出門遭斬斃 警緝南亞漢 事發元朗四肢全傷 料屬有目標施襲
疑因擄人案遭報復 黑青捱斬求醫被捕
疑因擄人案遭報復 黑青捱斬求醫被捕
能源標籤9月擴 涵氣體煮食爐LED燈 研修例禁售第五級產品 後年提草案
能源標籤9月擴 涵氣體煮食爐LED燈 研修例禁售第五級產品 後年提草案
高鐵研短途車「地鐵化」 探討推月票增企位
高鐵研短途車「地鐵化」 探討推月票增企位
適齡生源減 港鐵學院研增收非華語族群
適齡生源減 港鐵學院研增收非華語族群
栗子婆婆獲還小販車 代為看檔男子罰2600元
栗子婆婆獲還小販車 代為看檔男子罰2600元
趙家賢：戴推政治素人 民粹化區會 區選大勝後「心雄」 指戴欲立選複製成功
趙家賢：戴推政治素人 民粹化區會 區選大勝後「心雄」 指戴欲立選複製成功
揭黎敬輝被指稱共謀 官促控方列名單
揭黎敬輝被指稱共謀 官促控方列名單
前區議員誤導警免監 律政司覆核遭駁回
前區議員誤導警免監 律政司覆核遭駁回
無牌賣酒違疫例 龐一鳴罰款1.2萬
無牌賣酒違疫例 龐一鳴罰款1.2萬
向遺產管理人申索遭剔除 華懋基金終極上訴被拒
向遺產管理人申索遭剔除 華懋基金終極上訴被拒
張秀賢遭入稟追債3.5萬
張秀賢遭入稟追債3.5萬
參考院舍 建造業輸外勞研繞過勞顧 勞工界憂僱主失誘因改善待遇 建造商會重申缺人
參考院舍 建造業輸外勞研繞過勞顧 勞工界憂僱主失誘因改善待遇 建造商會重申缺人
高才通逾萬獲批 將追蹤來港職業
高才通逾萬獲批 將追蹤來港職業
環團：人工島5年掏空儲備 發展局：推論武斷
環團：人工島5年掏空儲備 發展局：推論武斷
塌天秤案 死因研訊最快年底召開
塌天秤案 死因研訊最快年底召開
李家超訪海南港資醫療機構
李家超訪海南港資醫療機構
高風險群組 年內宜再打加強劑 劉宇隆：建議有時效 非套用流感針模式
高風險群組 年內宜再打加強劑 劉宇隆：建議有時效 非套用流感針模式
14人接種過期二價針 卓健：人為失誤 衛署：正調查
14人接種過期二價針 卓健：人為失誤 衛署：正調查
童樂居虐兒案 職員加控4罪全否認
童樂居虐兒案 職員加控4罪全否認
5年最大宗陸路走私 檢3000萬元電子產品
5年最大宗陸路走私 檢3000萬元電子產品
私家車撞燈柱陷火海 4人及時逃生
私家車撞燈柱陷火海 4人及時逃生
大灣區GBA專題：渣打：理財通升級「寧穩莫急」
大灣區GBA專題：渣打：理財通升級「寧穩莫急」
大灣區GBA專題：改革跨境理財通 金管局：視運作經驗市場反應
大灣區GBA專題：改革跨境理財通 金管局：視運作經驗市場反應
大灣區GBA專題：效臨時牌照機制 黃王慈明倡開放跨境投顧服務
大灣區GBA專題：效臨時牌照機制 黃王慈明倡開放跨境投顧服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】假論壇海報用林鄭相 前任特首辦報警
【Emily】假論壇海報用林鄭相 前任特首辦報警
【Emily】亞洲50大最佳餐廳 港5店上榜 大班樓排第13 跌8位
【Emily】亞洲50大最佳餐廳 港5店上榜 大班樓排第13 跌8位
【Emily】4高官憶中大時光 葉文娟孫玉菡遇上另一半
【Emily】4高官憶中大時光 葉文娟孫玉菡遇上另一半
【Emily】星光大道霹靂舞演繹4巨星故事
【Emily】星光大道霹靂舞演繹4巨星故事
【Emily】會展公司話70個B2B展覽全回歸
【Emily】會展公司話70個B2B展覽全回歸