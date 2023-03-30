14人接種過期二價針 卓健：人為失誤 衛署：正調查

卓健醫療回覆查詢稱，事件涉人為失誤，對受影響14名市民深表歉意，將再加強員工培訓，以免同類事件再發生；另已重新檢查所有醫療中心，確定所有疫苗都是在建議使用日期之內。

衛生署昨晚公布，昨於上述醫療中心巡查時，發現該中心上周二至前日（21至28日）期間，合共為14名市民接種超出建議使用日期1至8天不等的復必泰二價疫苗，據疫苗製造商復星醫藥建議，復必泰二價疫苗須解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70天內使用。

暫無人不適 衛署促卓健跟進

署方稱即時展開調查，提醒職員須定時檢查疫苗建議使用日期、分開存放及適時按照衛生署指引處置過期疫苗，並要求卓健聯絡受影響市民解釋事件和跟進健康狀况。署方稱暫未接獲有受影響人士不適報告，已諮詢本地專家意見及向復星醫藥了解疫苗的安全、效能及質素資料，引述專家建議受影響人士毋須重新接種。

專家：過期疫苗無害 但無效用

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容打過期針不理想，疫苗未必可發揮100%效用，認為卓健應幫接種者驗抗體。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，接種過期疫苗對身體不會有影響，但疫苗未必可產生抗體，認為應重新接種。