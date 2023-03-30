高風險群組 年內宜再打加強劑 劉宇隆：建議有時效 非套用流感針模式

建議少年兒童齊針 健康成人自行決定

世衛前日建議精簡風險群組至「高、中、低」3類，高風險群組包括長者、長期病患、免疫力弱者及前線醫護，建議可在距離上一針6個月或12個月接種一針加強劑；中風險群組為50至60歲以下健康成人及長期病患兒童，世衛建議接種一針加強劑後，毋須再定期接種；6個月至17歲的健康兒童及青少年則屬低風險群組，建議由各國自行評估須否接種基本劑及加強劑。世衛亦建議孕婦如距離上一針超過6個月，應接種一針加強劑。

衛生署昨表示，聯合科學委員會參考世衛建議，以及本地和其他國家數據後，決定更新本地接種建議，高風險群組不論以往曾接種多少劑，今年內可於染疫或對上一針6個月後（以較後者為準）多打一針；6個月至17歲健康兒童及青少年如未曾染疫應打齊3針；長期病患兒童及青少年，以及18至49歲健康成人則可按個人意願自行選擇接種加強劑（見表）。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，會上專家一致通過更新建議，但亦只專注處理今年內的接種建議，強調沒討論日後接種安排，又引述世衛形容現有新冠疫苗接種建議均是「time limited（有時效）」，世衛及委員會均非建議每年或定期打加強劑，「唔會將流感針每年都打嘅模式套入去」。

有別世衛指引 劉：港夠疫苗可供幼兒

被問到為何兒童接種建議與世衛指引有別，劉宇隆指世衛指引要適用於190多個成員國，部分國家或因資源限制，疫苗只能用於最高風險群組，而本港「手頭唔緊」，故讓兒童也可打多針取得保護，強調最新建議下兒童打3針便足夠。他續稱，委員會了解到部分需外遊或讀書的市民，可能期望打多一針保障自己，故對一般人建議今年內可自行選擇是否打加強劑，重申本港非強制打針，疫苗量亦充足，政府將繼續免費資助市民打針。

明報記者