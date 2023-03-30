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環團：人工島5年掏空儲備 發展局：推論武斷

【明報專訊】交椅洲人工島公眾諮詢明日結束，環團綠色和平昨日聯同中大經濟系前副教授、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，發表《明日大嶼對香港的公共財政危機》報告，指即使交椅洲人工島賣地收入符合政府預期並成功發債融資，庫房最快5年內被掏空，而發債融資債務更可能在2041年滾存至超過7萬億元。發展局回應稱，團體推論欠客觀基礎、流於武斷，強調項目毋須全倚賴公帑，將透過採用不同融資選項，同時「適度運用市場力量」，幫助項目推展。

學者警告2041年債務逾7萬億

關焯照表示，研究根據政府2014年發布的《長遠財政計劃工作小組報告》所用收支推算模型，並參考經濟及統計分析常用專業方法估算；據保守估計，全部推算結果均顯示若強推人工島計劃，即使假設賣地收入符合政府預期及成功發債，庫房最快2028/29年度耗盡，2041年債務將滾存至逾7萬億元。報告同時參考兩個經濟模型分析，推算2024至2027年本港每年平均經濟增長介乎2.6至2.9%，遠遜財政報告推算的年均增加3.7%，反映財政司長預期「過分樂觀」。

關焯照又稱，本港持續人口老化，出生率極低，同時因移民潮令勞動人口大減，將嚴重打擊本港中長遠經濟，令本港墜入結構性財赤漩渦。他分析，政府以借貸推行人工島，有可能令已存在的結構性財赤惡化，威脅本港財政穩健性，甚至影響聯繫匯率。

綠色和平資深項目主任陳可淳稱，政府在財政前景不穩和規劃資源有限的情况下，應優先發展棕地，北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，當中100公頃更是閒置土地，且鄰近新發展區，毋須額外興建大型交通基建。

王于漸：短期情况討論長期項目不當

港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸回應查詢時表示，用短期情况去討論橫越10年以上的項目不恰當，「是否假設未來10年都唔好呢？未來一年、兩年唔好，唔係10年（都）唔好㗎」。他又認為「債務滾存至逾7萬億元」的推算未必準確。

局方：全面預算待工程設計階段

發展局回應稱，人工島項目仍在前期規劃階段，正進行生態環境調查、地質勘測等工作，下一步將「深化」相關項目的初步建議，需待進入更詳細的工程設計階段，才有更好的基礎提出如何分階段推展，及按發展時間表作出全面的造價預算。

相關字詞﹕綠色和平 人工島

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