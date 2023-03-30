參考院舍 建造業輸外勞研繞過勞顧 勞工界憂僱主失誘因改善待遇 建造商會重申缺人

發展局昨日沒正面回應是否推出特別計劃輸入建造業外勞，重申早前已表示會參考建造業議會上月發表的《建造業人力預測報告》，評估如何應對建造業人手需求，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入「非本地資源」，目標今年年中或之前完成評估並提出整全策略，工作正按目標時間進行，局方會適時交代。

運輸業簡化輸入程序否

孫玉菡：院舍計劃是參考

民建聯顏汶羽昨在立法會大會問到會否參考院舍輸入護理員特別計劃，於建造業和運輸業推出特別計劃簡化輸入外勞程序。勞福局長孫玉菡回應稱，當局今年6月會推出該特別計劃，以較靈活方式處理院舍申請，至於由發展局和運輸及物流局主導應對的建造業和運輸業措施，要留待相關政策局決定，「其中一個參考」是院舍護理員特別計劃。

孫玉菡重申，發展局和運輸及物流局今年中或之前會就相關行業人力資源問題，提出整全策略及初步建議，政府亦會檢視補充勞工計劃，研究可行措施改善運作及處理申請流程。

香港建造商會執行總監梁敬國認為，若政府願意輸入勞工屬好方向，因未來有眾多基建工程，若人手不足將難應付填海及北部都會區等工程。他指目前地盤人手短缺，引入外勞有助紓緩人手方面的建築成本，又相信一定有人來港，舉例稱釘板工日薪約2000多元，有一定吸引力。

盧偉國：本地培訓「難救近火」

工程界立法會議員盧偉國形容建造業人手短缺嚴峻，例如三跑擴建、啟德體育園等工程已缺人，加上面對本港人口流失和勞動力下降，未來又有不少大型基建工程，有需要推出特別計劃輸入外勞，「要快，不能拖」。他認同要積極本地培訓，但培訓人才「遠水不能救近火」。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮對消息感「非常愕然」，她不同意政府透過特別計劃對不同行業擴大輸入外勞，批評政府「架空勞顧會」，稱勞顧會向來務實處理輸入外勞申請，應由勞顧會審批。她擔憂若長遠利用特別計劃輸入外勞，僱主或有恃無恐，依賴輸入外勞，沒誘因改善工作環境和薪酬，造成惡性循環。

工聯會立法會議員黃國稱將約見政府反映勞工界關注，冀確保本地工人優先就業。他強調本港仍有潛在勞動力，建議先採取鼓勵就業措施，包括增加建造業培訓名額，未能改善情况才考慮輸入外勞。