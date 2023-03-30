無牌賣酒違疫例 龐一鳴罰款1.2萬

被告龐一鳴（49歲，商人）承認案情指警方於2022年8月接獲投訴，涉案書店即將舉行名為「清酒共飲 太宰治《酒之追憶》共讀」活動，警方於是派出兩名放蛇警員繳付700元費用，假扮參加者。同年9月2日活動期間，被告作為書店負責人，向所有參加者作開場解說，職員亦把3瓶清酒倒進12隻杯內，供眾人品嘗。

警方其後展示搜查令並檢取相關證物，被告同日晚上被捕，他在警誡下保持緘默。警方化驗12隻杯中的液體，其中11隻含12%至14%酒精。另外，兩名警員進入書店時發現場內無「安心出行」海報，亦無人要求他們掃描二維碼，無遵從醫務衛生局長發出的指示。

辯方求情稱非牟利 屬私人文學活動

辯方昨求情稱，書店一向舉辦活動的宗旨都並非為賺錢，賺取的金錢只足以覆蓋成本開支，例如會舉行「盲人按摩」活動，和邀請無家者一同做義工。辯方亦稱，本活動屬文學性質，為一次私人活動，當日所有參加者均有量度體溫，但未必有保持適當社交距離，對此被告承認不足。

【案件編號：WKCC 864/23】