前區議員誤導警免監 律政司覆核遭駁回

答辯人盧俊宇聞判嗚咽

答辯人盧俊宇（40歲）昨日聞判後激動嗚咽，雙手合十向法官點頭。盧被控於2020年11月23日，向警長文嘉明表示同年11月21日遭警方截查，提供虛假資料誤導警長。他已完成240小時社會服務令。

官認同判刑過輕 惟考慮現况

律政司一方先陳辭，指盧服刑完畢與能否覆核刑期無關，法庭應該以犯案處境決定。律政司提出加重刑責的因素，包括盧是執意及連續地作出誤導行為，他先於案發時誤導警長，其後相關帖文被刪除，但他在道歉啟事中沒有說出真相。盧在審訊中不認罪，被定罪後會見感化官時繼續說謊，只為突顯英雄主義。

律政司續稱，盧的行為浪費警力，尤其是發布帖文的日子適逢每月的21日，容易引發公眾對於政治事件的關注。法官質疑律政司無法佐證當日是令人值得標記的敏感日子，但認同案發時正值社會騷亂時期。

律政司指21日發帖敏感

官質疑無法證明

答辯人一方透露，盧於2021年7月7日辭任區議員，並脫離民主黨，他現任一間金融公司的合規主任。答辯方就盧的悔意，僅陳辭稱他接受定罪及判刑，事後沒有提出上訴，而且得知律政司申請覆核後，選擇依時上庭應審，故冀法庭即使考慮判監，可判予較低量刑起點。3名上訴庭法官聽罷雙方陳辭後，即日駁回律政司申請。

【案件編號：CAAR 7/22】

（反修例風暴）