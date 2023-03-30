港聞

港聞二

揭黎敬輝被指稱共謀 官促控方列名單

【明報專訊】趙家賢供稱，民主動力從2003年起協調選舉，是一個「蚊型組織」。趙不時收到總幹事黎敬輝匯報工作情况，是黎的直屬上司。控方在趙避席之下表示，黎敬輝是控方指控的「共同串謀者」之一，惟黎於2021年7月離港赴英，最終沒有被起訴，是繼觀塘區議會前主席蔡澤鴻之後，控方再披露多一名共謀者，法官李運騰關注審訊已踏入第六周，控方應該披露其指稱的共謀者名單，否則辯方無法了解檢控基礎。

民主動力早於2003協調選舉

趙視鍾錦麟接班人

趙家賢表示，他與副召集人鍾錦麟以義工身分營運民主動力，黎敬輝則受薪負責行政統籌（見表）。趙與鍾就不同選區分工協調，趙負責香港島和九龍的選區，鍾負責新界。被問到鍾是否趙的下屬，趙稱以「副手」形容較好，他一直想安排鍾接手召集人職務，將鍾視為「指定繼承人」。

趙家賢透露，民主動力早於2017年開會協調2019年的區議會選舉，與各大政黨會面。由於民主動力奉行「大黨讓細黨」機制，如果兩個政黨擬派人出選同一區，大型政黨應讓路予細黨，惟後來戴耀廷提倡尋找有志者出選的「風雲計劃」，對民主動力的協調工作帶來衝突和變化。

呈堂證據包括趙家賢與黎敬輝的WhatsApp對話，辯方質疑是否屬傳聞證供，「作為控方證人，黎應該上庭作供，而他沒有被豁免檢控，不能是共謀者」。控方隨後確認本案以「共同串謀者原則」檢控，黎為指稱的共謀者之一，但已離港。李官聽畢稱控方再披露多一人為共謀者，曾多次被點名的張崑陽都可能是共謀者；法官陳慶偉提議控方列出共謀者名單，並列明誰被起訴。

（初選案）

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