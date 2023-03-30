趙家賢：戴推政治素人 民粹化區會 區選大勝後「心雄」 指戴欲立選複製成功

在律政司副刑事檢控專員萬德豪主問下，趙家賢作供先談及他於2004至2020年為民主黨成員，2020年擔任民主動力召集人（見另稿）和東區區議會副主席。趙憶述，戴耀廷於2012年提出「佔中」，就香港政制發展舉行商討小組，兩人因此結識，戴其後帶領較「前進」的民主派提出新想法，於2018年透過「風雲計劃」提倡有志之士出選區議會，與民主動力針對政黨的協調工作「有點衝突」。

趙領導協調工作 戴新組織「有衝突」

趙表示，戴是想找人填滿沒有民主派政黨發展的選區，而有志者「以向政府抗爭的政治理念先行」。戴旨在爭取區議會主導權，透過地區工作推動政治化和民主，以區會過半取得特首選委會議席，戴於區議會「着手」在憲制層面抗爭。趙和戴曾在傳媒訪問中針鋒相對，因為民主動力獲傳統民主派政黨授權協調區選，政黨人士會在選區「深耕細作」，他們深信區議員需在地區服務投放時間，若因一時政治形勢「空降」人選不利社區發展。

趙將民主陣營在區選獲勝形容是反修例運動的民怨所致，其後對區議會的議政文化帶來巨變，他解釋以前民主派和建制派議員意見不合，都會以地區為本討論，但新任區議員包括「風雲計劃」的有志者及本土政治素人，主張口號式政治表態，往往因為派別分野而否決建制派撥款。此時，法官陳慶偉將之總括為區議會變得非理性、政治化及沒建設性，趙同意，指本土抗爭派的素人議員或比傳統政黨議員較多，雙方難協作，後者只能順應。趙又舉例，區議員會上發言後會說「多謝主席」，但素人議員漠視這些傳統。

指口號式文化由戴注入發展

趙認為，新一派議員在區議會造成「標籤化、民粹化、口號式」的文化，再帶入立法會選舉。依他所見，戴耀廷由2018年起「將這個形態慢慢注入，然後有機地發展出來」，庭上被告此時傳出起哄聲。趙稱，政治素人落區短至兩三個月，就乘着反修例運動市民對政府的不滿而高票當選，形容他們是「心雄」。法庭傳譯主任譯成「courageous」，趙補充稱「雄心壯志咗」，陳官則指是「野心大咗」，而非褒義的「雄心壯志」，控方隨即更正。

戴是「大學者大文豪」推進形勢

陳官問，戴是否將區議會的成功「複製」到立法會，趙表示戴是以其「大學者、大文豪」的做法，藉撰文推進形勢，「立法會再進一步」；趙後來同意「複製」之說，戴順着民意等因素形成「35+」理念。被問到35+是否戴的新構想，趙回應說，戴曾評論政局，他作為大思想家欲將勝選的「民氣」延續至立法會選舉，趙記得2019年尾有文章講述立會過半，戴翌年加以運用及闡述民間討論的35+概念，推測戴當時有計劃初步框架。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）