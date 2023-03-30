港聞

港聞二

栗子婆婆獲還小販車 代為看檔男子罰2600元

【明報專訊】九旬婆婆本月初在港鐵長沙灣站外擺檔賣栗子，稱要如廁而把檔口交託予一名男子看管，最終遭食環署人員票控和充公小販車。涉案男子昨天於九龍城裁判法院承認「在公眾地方造成阻礙」等3項傳票控罪，共被罰款2600元。裁判官另批准將涉案金屬車、火水爐、蒸籠等已充公物件交還婆婆。

被告庄劍彬（29歲，報稱小販）承認在公眾地方造成阻礙、沒有牌照而販賣、沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱共3罪。控罪指稱，被告今年3月6日在長沙灣港鐵站C2出口外的行人路放置煮食工具和食物，所佔範圍1.8乘0.8平方米；他沒根據《公眾衛生及市政條例》的規定申請，涉案食品包括番薯、鵪鶉蛋及栗子。

婆婆：被告非血親 「拍檔」介紹認識

裁判官判刑時考慮被告背景和案情，就首罪判罰款1500元、次罪罰400元、最後一罪罰700元，並批准控方申請，把物品交還物主。被告求情表示，他現時靠當雜工維生，月入1萬多元。婆婆陳德政亦有到庭旁聽，她在庭外表示與被告無血緣關係，經「拍檔」介紹才認識對方，又說自己持小販牌，案發時將檔口交由被告看管，「冇諗過一返嚟就畀人告」。

本報向食環署查詢，署方發言人未有回應何時發還設備給婆婆，僅稱事件中被依法檢取的相關小販設備，獲信納並非屬被告所有，法庭下令發還物主。

【案件編號：KCHW43/23】

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