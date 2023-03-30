適齡生源減 港鐵學院研增收非華語族群

高等文憑329畢業生 兩成加入港鐵

院方稱，學院現時開辦「經評審課程」（獲香港學術及職業資歷評審局認證）、短期課程及企業專題課程，其中運輸營運及管理、鐵路工程的高等文憑課程，至今年1月有329名畢業生，60名本來不在港鐵工作的學員在課程中途或結束後加入港鐵。

收生方面，何天健稱現時最大困難是適齡人口減少，未來會考慮招收更多非華語學員，稱香港相關族群人口愈來愈多，港鐵正就非華語員工研究支援措施，包括語言、宗教、飲食等，「希望做到一個氛圍，希望他們來工作」。

向八大推研究資助 人文社科專案亦可

另外，港鐵學院今年2月推出「港鐵研究資助計劃」，擬資助關於未來大型公共運輸系統的研究，面向本地8間教資會資助大學，最高資助總額為3年150萬元。何天健稱，將資助具前瞻性的研究，冀各大學可結合自身優勢學科，期望收到不同範疇的研究專案，不限於工程與技術，亦歡迎人文及社會科學領域的專案。研究提交截止日期為4月28日。