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港聞二

高鐵研短途車「地鐵化」 探討推月票增企位

【明報專訊】因新冠疫情停運3年的高鐵香港段，本周六（4月1日）起全面恢復跨省列車服務。運輸及物流局長林世雄昨日在立法會透露，港鐵已與內地相關鐵路單位成立專責小組，研究高鐵短途班次「地鐵化」的可行性，令持票乘客可於當日靈活改乘來往同一車站任何班次的列車。林又稱，將按高鐵服務營運情况及乘客需求研究推出月票等不同票種，以便旅客出行。

兩地專組跟進「地鐵化」

實政圓桌議員田北辰昨在立法會提出質詢，問運輸及物流局會否與國家鐵路局商討高鐵「地鐵化」，並仿效上海及蘇州等地就短途高鐵行程增設「企位」車票，讓乘客可隨時購票登車。

林世雄回應稱，港鐵與內地相關鐵路單位一直研究及商議短途高鐵班次「地鐵化」的可行性，已成立專責小組跟進，局方亦會與港鐵及內地單位研究磋商推展方案，提升高鐵服務的靈活性，促進兩地人員「高效流動」。

議員促增港客配額 林世雄：與內地溝通

至於可否增設企位，林世雄指根據現行規定，跨境段旅客須按車廂及座位編號乘車，如日後設企位，須考慮內地及香港鐵路運作及安全規例、列車型號是否配備扶手、載重限制及車速等因素，也要研究緊急事故安排，當局及港鐵會與內地部門探討。

當局稱研究推出月票，田北辰建議分兩種，往福田及深圳北售2000元，往廣州南及廣州東售約5000元，認為表面上昂貴，但對需每日北上的真正跨境上班族應「好好用」。田敦促港府與內地商討港人購票「跨境優先」，指現時配額不足，港人難買票。林世雄稱明白市民對高鐵有好大需要，但內地車票亦需照顧不同人士，承諾就此與內地溝通。

民建聯陳恒鑌關注現時當局會否與內地商討加開高鐵班次。林世雄說，周六起每日來往香港與內地的高鐵班次將由現時102班增至164班，「基本回復」至疫情前水平，要視乎疫後長假期及平日的客運量，再與內地商討加開班次的空間。

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