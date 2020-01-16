能源標籤9月擴 涵氣體煮食爐LED燈 研修例禁售第五級產品 後年提草案

強制性標籤計劃推行至今近15年，目前涵蓋洗衣機、抽濕機及電視機等8類電器。計劃的第四階段將於今年9月生效，涵蓋範圍擴展至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐和發光二極管（LED）燈，估計每年可節省約1.6億度電。彭耀雄預料，計劃4個階段合共節省約11億度電，相當於約半個港島全年住宅用電量。第四階段計劃設15個月寬限期，以讓業界準備。

設15月寬限期 後年再擴涵蓋範圍

機電署助理署長（電力及能源效益）朱祺明補充，當局每兩三年檢討上述計劃，包括擴大涵蓋範圍和提升標準，預料下次檢討為明年，並會在2025年進一步擴大涵蓋範圍，當局將視乎哪些電器有最大潛力「慳電」，從而決定範圍。

違規個案方面，彭耀雄說當局每年巡查市面500至600次，檢查商舖產品有否標示能源標籤、是否合標準樣式等，並檢控不達標商戶。他指署方至今已抽查680多款市面產品，檢查是否達到所標明的能源效益，若連續兩次測試不達標，便會取消其評級資格，產品將不能出售。

機電署推App助查看產品能源效益

彭又說署方已開發流動應用程式「E&M Connect」，供市民查看和比較不同產品型號的能源效益及每年電費估算，以找出最高效能的產品。