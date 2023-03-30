疑因擄人案遭報復 黑青捱斬求醫被捕

昨天凌晨1時許，22歲姚姓男事主與男友人在北角城中心一間水療浴室消遣後離去，在門外突遭3至4名持刀大漢伏擊，姚男左腹、左前大髀及左後大髀中刀，友人乘亂逃去，刀手逞兇後不知所終。事主負傷自行乘車到香港仔港怡醫院求醫，由於傷勢可疑，醫護懷疑涉及刑事案，召救護車將他送往瑪麗醫院，事主經救治情况穩定。警方接報調查，事主表示不明遇襲原因，列作傷人案，交由東區警區反三合會行動組跟進。

據了解，事主綽號「十仔」，又叫「子雄」，為新義安成員「志樂」手下，疑涉及1月16日清晨一宗擄人案。警方昨於醫院以涉嫌「串謀非法禁錮」拘捕事主，他獲准保釋，4月中旬須向警方報到。

毒品糾紛 另一黑青1月被擄拍裸照

據了解，「志樂」與已「過底」和勝和的舊同門、綽號「茶煲」的19歲青年因毒品利益發生糾紛，「茶煲」1月16日在油麻地遭約4名持刀大漢挾上七人車，被帶到秀茂坪僻靜山邊拍下裸照及羞辱，數小時後獲放行。警方事後拘捕5人，涉嫌串謀非法禁錮。姚男涉參與該案，一直被通緝，由於有關毒品糾紛仍未「傾掂數」，警方懷疑刀手以「志樂」旗下的人為目標施襲。