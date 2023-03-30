老翁凌晨出門遭斬斃 警緝南亞漢 事發元朗四肢全傷 料屬有目標施襲

老街坊曾任法團委員 死前獨居任街市雜工

事發現場為康樂路近元朗滙豐大廈對開，事主陳廣權當時身穿短袖衫褲，中刀後大量出血，「大」字形倒地昏迷，四肢均有刀傷，左手及右小腿被斬至血肉模糊，右腳拖鞋飛脫，手機留在身旁，兇徒事後逃去。警方凌晨3時43分接獲途人報案稱，一名中年男子行經康樂路滙豐大廈對開，遭一名南亞裔男子持刀襲擊，昏迷倒地，救援人員趕赴現場將事主送往博愛醫院搶救，事主凌晨4時54分證實不治。

有消息指事主每日凌晨3至5時晨運

事主身上無身分證明文件，只有一串鑰匙。警方相信事主獨居於距離現場約70米的康景街9號利景樓4樓單位，探員用鑰匙入屋調查，屋內無人，發現事主銀包，另開啟其信箱調查。現場消息稱，事主習慣每日凌晨約3時外出晨運，約5時返回住所。

利景樓業主立案法團主席盛先生昨早經大廈通訊群組得悉陳生死訊，感錯愕及可惜，「我哋聽到都呆咗」，「我認識嘅陳生係唔會搞事，只係一個普通長者」。他形容事主為人友善，不似與人結怨或欠債，對兇案感到出奇，「或者夜晚返嚟招惹到南亞人闖禍」，指對方「直腸直肚」，曾向他投訴管理員，「唔滿意佢都會出聲」。他續稱，事主1970年代起已在該處居住，屬老街坊，6至8年前曾擔任業主立案法團委員數年，稱事主當時「捱義氣夾硬頂住個位」，並非有意擔任委員。

法團主席：為人友善直腸直肚 不似結怨

盛先生引述街坊稱，事主家人在外國，過去曾經營肉檔，只知他會在清晨到麥當勞，不清楚其他興趣。盛又稱，住所附近經常有南亞裔人出入及聚集，半夜不時發出嘈吵聲，例如有人擲酒樽、破壞土地公，住戶均擔心治安，稱不少長者清晨4時許已外出晨運，建議執法人員多加巡邏。

警方昨早封鎖現場調查，在相信屬於事主的紙巾、眼鏡及拖鞋等證物旁放置號碼牌及拍照記錄，其後檢走證物，亦以棉花棒收集血液樣本。警方同時查問目擊者，向附近商舖索取閉路電視片段，另作地氈式搜索，包括翻查垃圾桶、以電筒照射溝渠等，尋找兇器。警方稍後會安排驗屍，以確定死者死因，呼籲市民如目擊事件或有資料提供，可致電2860 4053或9752 0968與調查人員聯絡。