飲食界稱新措施增成本 茶餐廳快餐店有力接團

料食肆加價兩成 接團數減

黃家和說，確有旅行社安排內地團到大型快餐店食團餐，疫前亦有內地團到茶餐廳用膳。他說大型茶餐廳可接待30至40人，成本或較酒樓便宜。

旅議會主席兼旅監局成員徐王美倫於《千禧年代》表示，食肆落實預約系統最有效分流，又相信團友用餐後待旅遊巴由停車場駛到餐廳才落樓上車，亦能減少阻街。她不同意平價團是殺雞取卵，認為不同收費的團豐儉由人，最重要是旅客清楚價格及行程等安排，本地旅行社亦無強迫購物。

警要求旅巴上落客後盡快走 泊停車場

九龍城區議員潘國華在同一節目稱，警方與酒樓、旅遊巴公司、業界代表、旅監局代表等前日開會，有關食肆承諾聘請2至4名保安員協助維持秩序，但未有確實時間表。民政事務處亦承諾聘請「旅遊大使」維持秩序，料數天後實行。他稱區會及民政處均曾聘「旅遊大使」，多年來成效不大。潘表示，警方亦要求其中一間接待旅客的餐廳「嘉樂軒」門口停車位分成落客區及上客區，所有接載內地團的旅遊巴上落客後要盡快駛走，並停泊於附近停車場。