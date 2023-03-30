港聞

港聞一

接待食肆專人維持秩序 阻街改善 來港北京團 華南10天團費3000

【明報專訊】內地旅行團聚集在土瓜灣及紅磡一帶街頭引起社會關注，旅遊業監管局要求有關食肆明起落實改善措施，包括用餐時間至少30分鐘。據記者昨午觀察，食肆門外未見長龍，亦有專人在門外維持秩序；西九龍總區指揮官陶輝到場巡視。內地旅行團來自五湖四海，團種五花百門，有北京旅客稱以3000元人民幣（下同）參加10天團，行程包括深圳、香港、澳門等；也有重慶客用2000多元團費來港澳9天遊。

有稱午膳15分鐘 飯菜「沒什麼吃」

專門接待內地旅行團的「嘉樂軒」及「富源酒樓」分別位於紅磡崇安街及土瓜灣道，本報記者於上述兩處及尖沙嘴訪問6個內地團的旅客，其中4人在上址進膳，大多是參加平價團，日均團費不超過500元。來自北京的王女士參加3000元的10天團，日均團費僅300元，行程包括深圳、香港、澳門及廈門，膳食方面她稱「都是一樣的，還行吧」。

有團友用膳時間仍不足半小時，來自重慶的張女士稱僅15分鐘，形容飯菜「沒什麼吃」，自己吃不飽，9天團費約2000多元，行程包括港澳。

另外，本報在內地旅遊網站「攜程」搜尋有關香港的旅行團，有深圳出發的2天團盛惠377元，標明「大家樂」為午餐地點，套餐5選1，包括明爐燒味紅腸飯。

崇安街「嘉樂軒」昨午有數十名內地團旅客排隊等候用餐，陸續有多個旅行團到場。記者入場觀察，食肆人頭湧湧；記者向酒樓職員查詢，對方稱該處是私人地方，要記者離開。記者追蹤其中一名團友進場及離場時間，該團友下午1時28分進入食肆，1時57分離開，用膳時間約半小時。

食肆旁停車場高峰泊17旅巴 未見人龍

同樣接待內地團的土瓜灣「富源酒樓」，門外中午放置鐵馬及圍起膠帶，旅遊巴在酒樓旁邊、新碼頭街的一個停車場落客，團友由領隊帶領，直接進入酒樓用餐，未有大排長龍。該停車場曾同時有17輛旅遊巴停泊，車如輪轉。酒樓以至停車場一帶亦有多名軍裝警員、交通警、交通督導員在各路口駐守，亦有數名旅監局人員在場。

旅監局稱仍有旅客聚街 促食肆加強管理

旅監局發稿不點名稱「嘉樂軒」昨在午膳高峰時仍出現旅客需於街道聚集等候的問題，已敦促該食肆負責人須進一步加強人流管理措施，包括減少預約接待人數及將預約進一步分散至不同時段，而土瓜灣的情况已改善。旅監局稱會繼續密切監察有關食肆等執行措施的情况，視乎改善效果採取所需規管行動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕大家樂 土瓜灣 食肆 旅遊業 深圳 通關

上 / 下一篇新聞

飲食界稱新措施增成本 茶餐廳快餐店有力接團
飲食界稱新措施增成本 茶餐廳快餐店有力接團
註冊消防工程師擬立法管 出事負刑責
註冊消防工程師擬立法管 出事負刑責
老翁凌晨出門遭斬斃 警緝南亞漢 事發元朗四肢全傷 料屬有目標施襲
老翁凌晨出門遭斬斃 警緝南亞漢 事發元朗四肢全傷 料屬有目標施襲
疑因擄人案遭報復 黑青捱斬求醫被捕
疑因擄人案遭報復 黑青捱斬求醫被捕
能源標籤9月擴 涵氣體煮食爐LED燈 研修例禁售第五級產品 後年提草案
能源標籤9月擴 涵氣體煮食爐LED燈 研修例禁售第五級產品 後年提草案
高鐵研短途車「地鐵化」 探討推月票增企位
高鐵研短途車「地鐵化」 探討推月票增企位
適齡生源減 港鐵學院研增收非華語族群
適齡生源減 港鐵學院研增收非華語族群
栗子婆婆獲還小販車 代為看檔男子罰2600元
栗子婆婆獲還小販車 代為看檔男子罰2600元
趙家賢：戴推政治素人 民粹化區會 區選大勝後「心雄」 指戴欲立選複製成功
趙家賢：戴推政治素人 民粹化區會 區選大勝後「心雄」 指戴欲立選複製成功
揭黎敬輝被指稱共謀 官促控方列名單
揭黎敬輝被指稱共謀 官促控方列名單
前區議員誤導警免監 律政司覆核遭駁回
前區議員誤導警免監 律政司覆核遭駁回
無牌賣酒違疫例 龐一鳴罰款1.2萬
無牌賣酒違疫例 龐一鳴罰款1.2萬
向遺產管理人申索遭剔除 華懋基金終極上訴被拒
向遺產管理人申索遭剔除 華懋基金終極上訴被拒
張秀賢遭入稟追債3.5萬
張秀賢遭入稟追債3.5萬
參考院舍 建造業輸外勞研繞過勞顧 勞工界憂僱主失誘因改善待遇 建造商會重申缺人
參考院舍 建造業輸外勞研繞過勞顧 勞工界憂僱主失誘因改善待遇 建造商會重申缺人
高才通逾萬獲批 將追蹤來港職業
高才通逾萬獲批 將追蹤來港職業
環團：人工島5年掏空儲備 發展局：推論武斷
環團：人工島5年掏空儲備 發展局：推論武斷
塌天秤案 死因研訊最快年底召開
塌天秤案 死因研訊最快年底召開
李家超訪海南港資醫療機構
李家超訪海南港資醫療機構
高風險群組 年內宜再打加強劑 劉宇隆：建議有時效 非套用流感針模式
高風險群組 年內宜再打加強劑 劉宇隆：建議有時效 非套用流感針模式
14人接種過期二價針 卓健：人為失誤 衛署：正調查
14人接種過期二價針 卓健：人為失誤 衛署：正調查
童樂居虐兒案 職員加控4罪全否認
童樂居虐兒案 職員加控4罪全否認
大維修倡須5%親身投 低於2017年建議 反圍標聯盟：未處理假授權書
大維修倡須5%親身投 低於2017年建議 反圍標聯盟：未處理假授權書
5年最大宗陸路走私 檢3000萬元電子產品
5年最大宗陸路走私 檢3000萬元電子產品
私家車撞燈柱陷火海 4人及時逃生
私家車撞燈柱陷火海 4人及時逃生
大灣區GBA專題：渣打：理財通升級「寧穩莫急」
大灣區GBA專題：渣打：理財通升級「寧穩莫急」
大灣區GBA專題：改革跨境理財通 金管局：視運作經驗市場反應
大灣區GBA專題：改革跨境理財通 金管局：視運作經驗市場反應
大灣區GBA專題：效臨時牌照機制 黃王慈明倡開放跨境投顧服務
大灣區GBA專題：效臨時牌照機制 黃王慈明倡開放跨境投顧服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】假論壇海報用林鄭相 前任特首辦報警
【Emily】假論壇海報用林鄭相 前任特首辦報警
【Emily】亞洲50大最佳餐廳 港5店上榜 大班樓排第13 跌8位
【Emily】亞洲50大最佳餐廳 港5店上榜 大班樓排第13 跌8位
【Emily】4高官憶中大時光 葉文娟孫玉菡遇上另一半
【Emily】4高官憶中大時光 葉文娟孫玉菡遇上另一半
【Emily】星光大道霹靂舞演繹4巨星故事
【Emily】星光大道霹靂舞演繹4巨星故事
【Emily】會展公司話70個B2B展覽全回歸
【Emily】會展公司話70個B2B展覽全回歸