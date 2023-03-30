接待食肆專人維持秩序 阻街改善 來港北京團 華南10天團費3000

有稱午膳15分鐘 飯菜「沒什麼吃」

專門接待內地旅行團的「嘉樂軒」及「富源酒樓」分別位於紅磡崇安街及土瓜灣道，本報記者於上述兩處及尖沙嘴訪問6個內地團的旅客，其中4人在上址進膳，大多是參加平價團，日均團費不超過500元。來自北京的王女士參加3000元的10天團，日均團費僅300元，行程包括深圳、香港、澳門及廈門，膳食方面她稱「都是一樣的，還行吧」。

有團友用膳時間仍不足半小時，來自重慶的張女士稱僅15分鐘，形容飯菜「沒什麼吃」，自己吃不飽，9天團費約2000多元，行程包括港澳。

另外，本報在內地旅遊網站「攜程」搜尋有關香港的旅行團，有深圳出發的2天團盛惠377元，標明「大家樂」為午餐地點，套餐5選1，包括明爐燒味紅腸飯。

崇安街「嘉樂軒」昨午有數十名內地團旅客排隊等候用餐，陸續有多個旅行團到場。記者入場觀察，食肆人頭湧湧；記者向酒樓職員查詢，對方稱該處是私人地方，要記者離開。記者追蹤其中一名團友進場及離場時間，該團友下午1時28分進入食肆，1時57分離開，用膳時間約半小時。

食肆旁停車場高峰泊17旅巴 未見人龍

同樣接待內地團的土瓜灣「富源酒樓」，門外中午放置鐵馬及圍起膠帶，旅遊巴在酒樓旁邊、新碼頭街的一個停車場落客，團友由領隊帶領，直接進入酒樓用餐，未有大排長龍。該停車場曾同時有17輛旅遊巴停泊，車如輪轉。酒樓以至停車場一帶亦有多名軍裝警員、交通警、交通督導員在各路口駐守，亦有數名旅監局人員在場。

旅監局稱仍有旅客聚街 促食肆加強管理

旅監局發稿不點名稱「嘉樂軒」昨在午膳高峰時仍出現旅客需於街道聚集等候的問題，已敦促該食肆負責人須進一步加強人流管理措施，包括減少預約接待人數及將預約進一步分散至不同時段，而土瓜灣的情况已改善。旅監局稱會繼續密切監察有關食肆等執行措施的情况，視乎改善效果採取所需規管行動。

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