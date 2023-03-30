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2023年3月30日星期四
港聞二
接待食肆專人維持秩序 阻街改善 來港北京團 華南10天團費3000
飲食界稱新措施增成本 茶餐廳快餐店有力接團
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疑因擄人案遭報復 黑青捱斬求醫被捕
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前區議員誤導警免監 律政司覆核遭駁回
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向遺產管理人申索遭剔除 華懋基金終極上訴被拒
張秀賢遭入稟追債3.5萬
參考院舍 建造業輸外勞研繞過勞顧 勞工界憂僱主失誘因改善待遇 建造商會重申缺人
高才通逾萬獲批 將追蹤來港職業
環團：人工島5年掏空儲備 發展局：推論武斷
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高風險群組 年內宜再打加強劑 劉宇隆：建議有時效 非套用流感針模式
14人接種過期二價針 卓健：人為失誤 衛署：正調查
童樂居虐兒案 職員加控4罪全否認
大維修倡須5%親身投 低於2017年建議 反圍標聯盟：未處理假授權書
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【明報專訊】（請看附圖）
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