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大灣區GBA專題：效臨時牌照機制 黃王慈明倡開放跨境投顧服務

【明報專訊】全國政協、深圳市地方金融監督管理局局長何杰於今年全國兩會上就跨境理財通改革提出多項建議，其中包括放寬跨境銷售限制。何杰稱因兩地不允許展開「跨境業務宣傳」等監管政策，投資者很難得到面對面的投資建議和業務指導，建議可考慮允許參與跨境理財通的合格香港金融機構，在前海深港國際金融城建立服務中心，就南向通投資產品向內地投資者提供面對面的業務推廣宣傳及投資建議和銷售。

深官員：可考慮允港金融機構設服務中心

本港投資基金公會亦一直關注相關情况，香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，現時香港金融機構能提供的服務只在「執行」層面，前提還是要客戶先邁出第一步，主動詢問。「如果他不知理財通是什麼，不知有什麼產品，這第一步如何走？」此外，踏出第一步之後，如何配置投資組合等，仍然需要專業的投資建議，才能更好分散風險。

黃王慈明認為，要突破局限，或許可參考香港的「臨時牌照」機制，試點香港從業員在中國基金業協會做臨時註冊登記，讓其可從事專門針對跨境理財通產品的跨境投資顧問服務。

另外，何杰建議北向通新增現金類理財產品、南向通可考慮納入風險等級為中高風險（4級）和高風險（5級）基金。黃王慈明也認同，個人理財的整體風險不應該只看單一產品，而是整個組合，提供更多產品及工具予投資者，才可以豐富資產配置，有效分散風險。「比起增加額度或下降門檻，我認為跨境服務和擴充產品是最根本的需要。」

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