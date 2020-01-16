大灣區GBA專題：效臨時牌照機制 黃王慈明倡開放跨境投顧服務

深官員：可考慮允港金融機構設服務中心

本港投資基金公會亦一直關注相關情况，香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，現時香港金融機構能提供的服務只在「執行」層面，前提還是要客戶先邁出第一步，主動詢問。「如果他不知理財通是什麼，不知有什麼產品，這第一步如何走？」此外，踏出第一步之後，如何配置投資組合等，仍然需要專業的投資建議，才能更好分散風險。

黃王慈明認為，要突破局限，或許可參考香港的「臨時牌照」機制，試點香港從業員在中國基金業協會做臨時註冊登記，讓其可從事專門針對跨境理財通產品的跨境投資顧問服務。

另外，何杰建議北向通新增現金類理財產品、南向通可考慮納入風險等級為中高風險（4級）和高風險（5級）基金。黃王慈明也認同，個人理財的整體風險不應該只看單一產品，而是整個組合，提供更多產品及工具予投資者，才可以豐富資產配置，有效分散風險。「比起增加額度或下降門檻，我認為跨境服務和擴充產品是最根本的需要。」

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