大灣區GBA專題：渣打：理財通升級「寧穩莫急」

明報記者 陳子凌

2021年9月推出的跨境理財通試行至今已年半，據人民銀行數據，截至今年1月底，大灣區參與跨境理財通的個人投資者合計約4.15萬人，其中港澳投資者2.96萬人，內地投資者1.19萬人，涉及金額24.51億元（人民幣，下同），與南北向總額度各1500億元相比，仍有很多空間。

參與情况未如理想 研擴投資產品範圍

對於跨境理財通的參與情况，今年3月全國兩會上，全國人代、香港證監會主席雷添良曾直言未如理想，但表示兩地證券監管機構正就適當擴大合資格投資產品範圍等方面磋商，並已取得積極進展。另一方面，全國政協、深圳市地方金融監督管理局局長何杰亦就跨境理財通的改革提出多項建議（見另文）。

就可投資產品範圍受限、金融機構不能向客戶提供跨境投資建議等問題，林遠棟認為不能說是理財通的「痛點」，他指出，理財通是突破巨大的項目，是個人資本帳下的重要開放，因此「一開始應該要謹慎，讓市場讓客戶先熟悉，再在過程中看看有沒有哪些地方要特別去關注」。

林遠棟認為，任何創新在開始時都應審慎，要是一開始就出事情，信心就會受到影響。「理財通是要一直走下去，從長遠發展，一開始慢一點，把信息看清楚，把問題解決清楚，打造一個長效發展的平台，比第一、二年馬上就衝上去更為重要。」

渣打：措施升級改良愈早愈好

除了寧穩莫急，疫情導致的兩地人員流動不便，也是制約理財通的原因，所以林也認為，封關期間如果調整安排也不一定是好時機。「但今年不一樣，通關提供了更好的基礎」。林說，相信人代和政協對理財通的提議，是做了充分的工作。從銀行角度，渣打肯定歡迎措施的不斷升級改良，愈早愈好。

跨境理財通推出以來，另一情况是內地國有及股份制銀行辦理資金匯劃量佔了九成，外資銀行只佔10.15%。林遠棟承認，「論體量，外資行很難相提並論」，但他相信重點還在客戶體驗上，「投資者不一定每天花很多時間盯着。作為金融服務者，我們如果能主動提供相應信息，才能對客戶給予最好的服務」。

他透露，今年2月渣打的理財通南向匯劃金額較1月增逾四成，證明大灣區內地客戶的理解與信任在不斷提高；同時，截至2月，渣打深圳分行辦理的「南向通」開戶數屬深圳各家外資銀行前列。

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