填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆

【明報專訊】政府提出修訂《保護海港條例》，發展局提出若影響海港不多於3年、範圍不多於3公頃的「非永久填海工程」，或不多於0.8公頃（約一個草地足球場面積）的海港改善工程，可由司長級官員批出豁免，毋須證明工程具「凌駕性公眾需要」。議員田北辰質疑0.8公頃的海港改善工程僅需「司長簽個名就得」是太寬鬆，並要求規限同一位置只能填一次，否則「不停填0.8公頃遲早個海就冇晒」。發展局長甯漢豪回應，獲豁免不多於0.8公頃的海港改善工程清單，須立法會審批，日後亦會諮詢海濱事務委員會等，形容「大家參與下制定」。
倡同一位置只能填一次
實政圓桌田北辰指修例提出不多於0.8公頃的海港改善工程，日後毋須再提供「有力和令人信服的資料 」證明，只需司長簽名批准。他要求當局在條例列明，只能在同一個地點申請做一次工程，將維港的填海面積「封頂」，以及限制填海範圍的形狀，以免影響現有海岸線。他指0.8公頃不小，不同形態將影響海港面貌，如「好窄、好長嘅，咁一定係0.8公頃範圍內，但係維港就差唔多分開兩邊」。
甯漢豪：須立會審批諮詢海委會
甯漢豪回應，不多於0.8公頃海港改善工程的清單須經立法會審批，亦須諮詢公眾及海濱事務委員會等。至於填海形狀，她稱理解窄長的填海方案會「侵犯」海港形態，將會就此方面再三思考。
發展事務委員會副主席劉國勳質疑，修例後工程受法律挑戰的機會會否降低；甯回應稱，條例修訂後能加強審批的制度，亦會有公眾參與，隨後會有行會審批，認為「合理性強了」，因此政府「抵擋」司法覆核風險的能力亦會相應增加。