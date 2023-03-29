填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆

倡同一位置只能填一次

實政圓桌田北辰指修例提出不多於0.8公頃的海港改善工程，日後毋須再提供「有力和令人信服的資料 」證明，只需司長簽名批准。他要求當局在條例列明，只能在同一個地點申請做一次工程，將維港的填海面積「封頂」，以及限制填海範圍的形狀，以免影響現有海岸線。他指0.8公頃不小，不同形態將影響海港面貌，如「好窄、好長嘅，咁一定係0.8公頃範圍內，但係維港就差唔多分開兩邊」。

甯漢豪：須立會審批諮詢海委會

甯漢豪回應，不多於0.8公頃海港改善工程的清單須經立法會審批，亦須諮詢公眾及海濱事務委員會等。至於填海形狀，她稱理解窄長的填海方案會「侵犯」海港形態，將會就此方面再三思考。

發展事務委員會副主席劉國勳質疑，修例後工程受法律挑戰的機會會否降低；甯回應稱，條例修訂後能加強審批的制度，亦會有公眾參與，隨後會有行會審批，認為「合理性強了」，因此政府「抵擋」司法覆核風險的能力亦會相應增加。