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日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討

【明報專訊】周日（26日）的將軍澳反填海遊行須遵守多項條件，包括遊行人士須掛頸牌等。特首李家超（圖）昨日出席行會前被問到，有關條件會否應用於日後的遊行，他稱警方會總結每次公眾集會的經驗，設計日後的方案，而在反修例示威後，警方要小心任何公眾集會免被騎劫，或為公眾秩序、國家安全等帶來風險。

稱須小心免集會被騎劫

有將軍澳居民日前獲批遊行，警方在不反對通知書列明多項條件，為之前遊行少見，包括參與者須戴上印有獨立編號的掛頸卡牌；嚴格限制參與人數，主辦團體須呼籲多出的人離開；須確保遊行不會有涉煽動意圖的文字及言論；須主動分隔遊行隊伍及公眾等。

李家超昨日稱，警方在法例下有責任確保遊行合法有序，又說經歷過反修例示威後，警方要小心公眾集會免被騎劫，亦要避免引起不便，甚至影響公眾秩序及國家安全，並要尊重沒有參與遊行的市民權利。李又說，警方在每次行動後，會參考過程並設計良好方案，有信心警方能妥當處理有關工作。

冰球賽播錯國歌

李：倘領導沒盡責 應負責任

另外，冰球港隊上月在波斯尼亞作賽後主辦方播錯國歌，李家超昨稱，若體育總會管理層或領導者沒有盡責就應負責任，並應向他們採取適當行動，他亦強調要避免球員受影響，包括讓他們如常訓練及比賽。

李家超續說，播放國歌出錯屬嚴重問題，強調需要小心，認為任何組織、公司都要確保正確播放國歌。他表示目前在播放國歌設有指引，冰協亦已提交報告，文體旅局與港協暨奧委會將舉行會議檢視事件發生經過，以及有何預防措施。

他又稱，檢視過同類型情况，有主辦方在Google搜尋及下載國歌，但搜尋結果並非正確國歌，已經與Google討論已久，希望搜尋結果為正確國歌，並重申Google有責任確保搜尋結果正確，認為Google有能力做到，只是對方「是否願意做」。

另外，李家超今日將啟程前往海南省出席博鰲亞洲論壇2023年年會，國家總理李強亦會出席。李家超稱，今次會議將共同商議疫情後的世界發展大計，促進國際團結合作，他將與不同與會者建立關係，推廣香港。李家超將於周五（31日）返港。

相關字詞﹕冰球 將軍澳132區 遊行集會 李家超

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