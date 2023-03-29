港聞

港聞二

貿發局首辦國際創科展 港企盼覓外國機構合作

【明報專訊】特區政府與貿發局下月將合辦首屆國際創科展，主題為「智慧生活、聯繫世界」，有逾342個來自多地的展商參展（見表），同場有東盟圓桌會議及香港國際創科論壇，貿發局稱現時已有逾2萬名來自各地買家登記參展，盼促進企業對企業（B2B）、政府對政府（G2G）及政府對企業（G2B）合作。有曾以元宇宙概念還原「珍寶海鮮舫」外觀的本港創科企業，冀可透過展覽覓得教育機構合作尋找商機。

藉元宇宙還原「珍寶海鮮坊」

創數碼保育方案

參展商之一、創科企業「Scan the World」研發的手機應用程式主力發展元宇宙概念，運用現實拍攝照片在虛擬立體世界還原實體店舖環境，為企業提供網購平台方案，使用者可以在界面模擬在實體店舖購物的體驗；另外亦可提供數碼保育方案，例如運用照片還原珍寶海鮮舫外觀等。

「Scan the World」創辦人麥觀燿向本報表示，現時在市場上零售業加入元宇宙概念仍未流行，未必可於今次展覽吸引到相關企業合作。他期望可與教育機構合作，為他們提供元宇宙方案作學術訓練，例如他們現時正與香港理工大學、科技大學及拔萃女書院合作，以元宇宙展示解剖教學。

另一參展商、納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）將會展示其研發的智能枕頭。枕頭可感應不同位置的受重力度，自動調節枕頭硬度。NAMI市場經理姚運茵表示，由於他們屬創新科技署的研發中心，不會直接在展覽銷售產品，但期望可透過今次展覽展示本港技術，並研究利用其專利技術尋求企業合作，發展新產品。

暫逾300展商2萬買家參加

貿發局副總裁張淑芬表示，今次是與政府首次合辦國際創科展，暫時有逾2萬個買家登記參與，相信在未來兩周登記人數會繼續上升。她期望未來至少3至5年繼續舉辦，逐步增加展覽的國際程度，今屆特意邀請逾60名來自東盟國家和中國內地負責推動智慧城市發展的政府官員來港參觀，部分官員會參加圓桌會議。目標吸引當地企業明年來港參展；東盟牽頭的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）成員國家例如日本及韓國，亦是長遠合作對象。

張淑芬表示，今次展覽僅花不足6個月構思及籌辦，具一定挑戰，但仍要舉辦，其一是希望展覽可為本港吸引更多人才。她表示，本港各行各業包括貿發局亦「缺人才」，不過在籌辦展覽期間，有來自法國的參展商向她反映，現時香港有多項展覽活動，有意安排更多人來香港了解亞洲地區的商機，因此她認為舉辦更多國際展覽有助吸引人才來港。

相關字詞﹕國際創科展 創科線

上 / 下一篇新聞

年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」
年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」
利潤納方程式撤「分享機制」 議員：市民得不償失
利潤納方程式撤「分享機制」 議員：市民得不償失
街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車
街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車
《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」
《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」
家庭主婦涉Twitter發煽動信息 國安警拘捕
家庭主婦涉Twitter發煽動信息 國安警拘捕
初選案法官陳仲衡抱恙 押後今續審
初選案法官陳仲衡抱恙 押後今續審
少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月
少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月
中年漢逼女生性交罪成 官：「自願做愛證書」顯心虛
中年漢逼女生性交罪成 官：「自願做愛證書」顯心虛
綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津
綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津
房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例
房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例
被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰
被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰
中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流
中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流
攻人工智能醫療技術 10項目申專利
攻人工智能醫療技術 10項目申專利
日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討
日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討
填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆
填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆
警涉洗錢600萬准保釋 另一警涉巴士偷背包盜用八達通
警涉洗錢600萬准保釋 另一警涉巴士偷背包盜用八達通
聯國人權高專辦籲放何俊仁 政府：法庭考慮法律原則撤保釋
聯國人權高專辦籲放何俊仁 政府：法庭考慮法律原則撤保釋
泰領館外示威涉犯聚 沙田區會前主席裁表證成立
泰領館外示威涉犯聚 沙田區會前主席裁表證成立
安老院舍院友出入撤限
安老院舍院友出入撤限
大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈
大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈
大灣區GBA新聞：口岸擴建免稅店 力推美食之都
大灣區GBA新聞：口岸擴建免稅店 力推美食之都
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款
【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款
【Emily】同樂運動會 11月港舉行
【Emily】同樂運動會 11月港舉行
【Emily】徐英偉將任酒店業主聯會總幹事
【Emily】徐英偉將任酒店業主聯會總幹事
【Emily】環保署徐浩光坐正署長
【Emily】環保署徐浩光坐正署長
【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售
【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售
【Emily】駐軍裝甲車隊過東隧
【Emily】駐軍裝甲車隊過東隧