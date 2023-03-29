貿發局首辦國際創科展 港企盼覓外國機構合作

藉元宇宙還原「珍寶海鮮坊」

創數碼保育方案

參展商之一、創科企業「Scan the World」研發的手機應用程式主力發展元宇宙概念，運用現實拍攝照片在虛擬立體世界還原實體店舖環境，為企業提供網購平台方案，使用者可以在界面模擬在實體店舖購物的體驗；另外亦可提供數碼保育方案，例如運用照片還原珍寶海鮮舫外觀等。

「Scan the World」創辦人麥觀燿向本報表示，現時在市場上零售業加入元宇宙概念仍未流行，未必可於今次展覽吸引到相關企業合作。他期望可與教育機構合作，為他們提供元宇宙方案作學術訓練，例如他們現時正與香港理工大學、科技大學及拔萃女書院合作，以元宇宙展示解剖教學。

另一參展商、納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）將會展示其研發的智能枕頭。枕頭可感應不同位置的受重力度，自動調節枕頭硬度。NAMI市場經理姚運茵表示，由於他們屬創新科技署的研發中心，不會直接在展覽銷售產品，但期望可透過今次展覽展示本港技術，並研究利用其專利技術尋求企業合作，發展新產品。

暫逾300展商2萬買家參加

貿發局副總裁張淑芬表示，今次是與政府首次合辦國際創科展，暫時有逾2萬個買家登記參與，相信在未來兩周登記人數會繼續上升。她期望未來至少3至5年繼續舉辦，逐步增加展覽的國際程度，今屆特意邀請逾60名來自東盟國家和中國內地負責推動智慧城市發展的政府官員來港參觀，部分官員會參加圓桌會議。目標吸引當地企業明年來港參展；東盟牽頭的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）成員國家例如日本及韓國，亦是長遠合作對象。

張淑芬表示，今次展覽僅花不足6個月構思及籌辦，具一定挑戰，但仍要舉辦，其一是希望展覽可為本港吸引更多人才。她表示，本港各行各業包括貿發局亦「缺人才」，不過在籌辦展覽期間，有來自法國的參展商向她反映，現時香港有多項展覽活動，有意安排更多人來香港了解亞洲地區的商機，因此她認為舉辦更多國際展覽有助吸引人才來港。