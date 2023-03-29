港聞

港聞二

攻人工智能醫療技術 10項目申專利

【明報專訊】中大深港創新研究院（福田）在2020年獲准成立，落戶深圳福田「深港國際科技園」E幢兩層樓面。研究院將進一步推進香港中大在機器人、人工智能及醫療範疇等基礎研究，幫助測試並轉化成果，當中大部分項目正值測試階段，亦有逾10個項目正申請專利。

研全自動胚胎冷凍機械人增孕育率

中大機械與自動化工程學系李卓敏講座教授劉雲輝昨日介紹，他在研究院負責的其中一個項目為「全自動胚胎玻璃化冷凍機械人」，解決在體外人工受孕（IVF）時冷凍胚胎耗時耗力的問題，並希望提高孕育率。

他與團隊設計和製作胚胎玻璃化冷凍芯片，建立全自動的機器人系統，已透過豬卵母細胞的生物實驗，證明系統可全自動處理，另亦會以牛、羊等動物做測試。他稱，項目自去年起研發，目前正申請專利，又稱商品化前，會先取得醫療相關認證，日後可在大灣區加工、組裝和生產機械人。

被問到研究院如何有利科研商品化，劉雲輝說，大灣區內地城市有不少科研產品用家，中大將研究院建於福田，方便用家直接到訪了解或到工場做測試，「對我們推進港深合作，也對產品落地都非常、非常有幫助」。

研究院的另一項目「智能化醫療輔助機器人」，可在微創手術中助醫生精準操作器械，以AI算法自動調整位置，研究冀提高醫生做手術的「精度和效率」，同時減少疲勞。

相關字詞﹕福田 深圳 中大深港創新研究院（福田） 創科線

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