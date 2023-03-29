中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流

團隊約70人 30多人來自內地

中大深港創新研究院（福田）整個團隊約70至80人，其中30多人是內地全職工程師，其他來自香港中大，包括10多名教授、近20名博士生及「博士後」等研究員。研究院現有逾10個項目正申請專利（見另稿）。

研究院內的項目獲福田政府資助。被問到研發成果專利誰屬、是「香港研發」或「內地研發」，中大副校長（研究）岑美霞表示，由於研究院完全屬中大所有，「甚至中大的研究人員在福田工作時，會當作在（中大）校園工作，有創新發明時，知識產權當然屬於中大」。她續說，中大「很開放」，倘發明家在過程中願自行投資時，「校方很希望與發明家共享知識產權帶來的產、學、研一些利潤」。

發明家願投資 可分享利潤

中大與大灣區內地城市合作緊密。隨着校方在內地的教學設施、研究院愈來愈多，被問到日後會否強制中大本科生北上參觀或交流，段崇智表示不宜「強迫」學生。他解釋，在年輕人參與產、學、研過程中，若研究後能製成產品「是最好」，惟香港的角色在於學問和研究，生產的用地不足，「如學生想將讀書、研究的結果（推進）到下一步，如福田適合，就來福田囉，如果福田唔適合，佢唔使嚟㗎嘛！如果佢話想去德國做，咪去德國做囉……冇強迫，用強迫二字唔適合」。

段：冀善用高水準研究成果

至於研究院目標每年完成多少項目，中大深港創新研究院（福田）院長秦嶺笑稱，就如「飯要一口一口吃」，研究過程亦需時，樂見現時項目進度良好。

段崇智昨於揭幕儀式致辭時提到，在深港合作下，尤其在科研創新和轉化等方面，「有人說成功3個最重要因素是：人才、人才、人才」，希望香港中大人才對粵港澳發展有一定貢獻。他稱，福田研究院可善用中大享譽國際的高水準研究成果，以及作為中西文化橋樑等優勢，希望能培育高層次創新科研和成果轉化的人才等，「開展具前瞻性又能為社會帶來實際利益的創新研發」。

福田區委書記黃偉昨致辭表示，香港用於創科的地方不足，加上房租成本高企，不利創新產業，認為大灣區較有優勢，希望深港互補。

明報記者