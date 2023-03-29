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被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰

【明報專訊】本報日前報道，通訊辦被質疑執法寬鬆，過去逾15年接獲逾3萬宗懷疑違規發放電子信息舉報，只有兩宗檢控。通訊事務總監梁仲賢昨解釋，局方就每宗舉報都有處理，經調查後歷年就1.1萬多個案發出勸喻及警告信，部分個案資料不足、投訴人撤銷或投訴不成立。

憂擴大「拒收登記冊」礙企業生計

他又表示，包括有人工合成元素的話音電話，現時法例豁免規管。至於有沒有需要擴大《拒收信息登記冊》範圍至限制人對人促銷電話，他指近期人對人促銷及詐騙電話盛行，政府與立法會曾多次討論規管，惟有議員憂影響中小微企接觸目標客群而影響生計，故須再討論。

對方配合再無舉報 視處理完畢

梁仲賢昨日在港台節目《千禧年代》表示，局方至今接獲3.3萬多宗相關舉報，包括約4000封勸喻信及約900封警告信，一名被投訴人或涉及10多個投訴。他形容局方以「金字塔」方式處理，目標是教育發送人要遵守條例規定，包括提供準確發放人資料及提供取消接收選項等，令接收者「有得揀」，「不是要罰人，而是要減少對市民滋擾及符合條例」；發放人如果願意配合修正，6個月內無新舉報就會當作完成處理，而局方只會對「冥頑不靈」的發放人才會發出執行通知，因此檢控數字低。

梁透露，逾3萬宗舉報中，近半屬不成立個案，包括有舉報針對人與人的傳銷、非商業性質或投訴方不願進一步提供資料。本報早前曾向局方查詢成立與否的個案數字，惟當時局方回覆稱無相關數字。《非應邀電子信息條例》生效至今10多年，梁認為條例具正面成效，從2008年約8800宗舉報，下降至去年約520宗，跌幅約94%；而最近3年經局方發出勸喻、警告信及執行通知後，一年內重犯率不足1%。

相關字詞﹕通訊事務總監梁仲賢 非應邀電子訊息條例 拒收訊息登記冊

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