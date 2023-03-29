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房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例

【明報專訊】立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會昨開會，討論放寬未落成的新界過渡房屋項目，容許營運機構事先申請調整「甲類」租戶，即輪候傳統公屋不少於3年的申請人，與「乙類」租戶，即其他申請人的比例，可由目前「八二比」放寬至「六四比」等。會上有議員質疑，日後簡約公屋落成後，須否硬性規定甲乙類租戶的比例；房屋局副局長戴尚誠回應，若取消甲乙類比例，將令部分乙類租戶無法申請過渡房屋，認為保留比例規定有助保持彈性。

稱會「睇住數字」 將靈活調整

小組委員梁文廣於會上查詢，若簡約公屋日後落成後，是否有需要維持甲乙類租戶的比例。戴尚誠回應，市區或交通方便的地點，「甲類租戶的比例都不是一個問題」。他稱，若完全不設甲乙類比例限制，擔憂部分項目連乙類租戶都沒有，並強調調整比例是由於需要增加靈活性，以取得平衡。談及是否劃一甲乙租戶比例為60:40，他稱「會睇住數字」，並會靈活調整。

談及目前過渡房屋的退場機制，戴稱會協助營運機構過渡甲類人士去簡約公屋，未來項目亦會盡量提早安排退場機制，如宋皇臺項目，會預先一年開始退場機制 ，令情况更加理想。

此外，房屋局表示將於今年推展統一平台，讓市民可於網上數個步驟便可申請過渡房屋。平台將分兩階段推出，初步計劃第一階段於今年第四季推出，第二階段於明年第二季推出。同時，局方將推出統整表格，方便居民提交申請，預計今年第二季推行。

小組委員李慧琼質疑統一平台，她指過渡房屋及簡約公屋同樣幫助基層，局方有否為平台使用設KPI（關鍵績效指標）。戴尚誠稱將會「睇住平台使用率及相關數字」，並會訂立方向。李慧琼稱「有KPI就有辦法」，期望局方下次會議交代。

相關字詞﹕房屋局 過渡房屋

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