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綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津

【明報專訊】「綠置居2022」昨首日揀樓，全日共80個單位獲選購，3個項目中以油塘高宏苑最受歡迎，昨日售出73個單位，馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑則乏人問津，分別只售出3個及4個單位。有首輪入場揀樓住戶購得心儀的高宏苑最大單位，計劃一家四口入住，由兒子供樓。另一個四口家庭曾3次抽綠置居或居屋都抽中較後號碼，今次抽中首個號碼，「上車」目標是高宏苑高層大單位。有認購錦柏苑大單位的住戶認為，馬鞍山綠化環境更適合老人居住。

次輪客揀中高層大戶 「有海景、地段好」

房委會回覆稱，昨邀請了110名屬「家有長者優先選樓計劃」類別的家庭申請者，分3個選樓時段，僅有83名家庭申請者到場揀樓，最後售出80個單位，即有3名家庭申請者未有認購任何單位。高宏苑A座16室、B座6室及14室最受歡迎，今期「樓王」高宏苑A座43樓20室在昨午12時前已獲認購。

昨早9時首輪入場的羅先生選購了高宏苑B座高層大單位，他形容真正揀中心儀單位前心情很緊張，選擇該屋苑大單位是考慮到「有兩房、有海景、地段好」。現居於長沙灣的何先生亦首輪入場，揀中高宏苑A座中層單位，他選中心水單位後面露笑容稱選了「最大嗰間」，未來會一家四口入住，由兒子供樓。

3次抽籤跟隊尾 四口家今喜獲頭籌

與父母及家姐一同來揀樓的馬小姐稱，目標亦是高宏苑高層大單位，但他們抽到第二輪，即10時30分入場，等待過程中在電子屏幕見到不少心儀大單位陸續被人認購，最後所選樓層未必理想；不過，她透露以往曾3次抽綠置居，僅抽中較後號碼，只可揀選一人單位，今次抽中首個號碼，在最心儀單位以外，也預備幾個後備選擇的單位，但不會考慮另外兩個屋苑。

錦柏苑沽3伙 沙田客：馬鞍山適合老人家

現居沙田的林小姐則選購了錦柏苑B座大單位，約433方呎，稱買給老爺奶奶住，兩老已住公屋逾30年；她亦曾考慮高宏苑，「但我哋住開沙田，而且馬鞍山開闊啲，更多綠化，更啱老人家」。

今期綠置居3個項目共提供4693個單位，高宏苑2021個、錦柏苑1896個及清濤苑776個，實用面積184至489方呎，售價介乎75萬至271萬元。

相關字詞﹕房委會 綠置居

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