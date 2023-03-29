中年漢逼女生性交罪成 官：「自願做愛證書」顯心虛

官斥證供如私生活般「一片混亂」

辯方審訊中質疑被告曾國成曾擅自將X的單車放上網出售，X因此誣衊他。郭官昨日裁決時表示，X對性交的關鍵細節記憶清晰，例如被告「夾硬」除下她內褲與她性交，另在另外一些情節坦承不記得，認為X無信口開河加重被告罪責，接納X為誠實可靠證人。

被告稱「契爺契女」 官指謊話連篇

郭官續稱，相反，被告自辯時一方面吹噓自己在外地從商，卻答不出何時開始，又堅稱與X只是契爺契女關係，但X說「你唔配做我條仔」、「你𠵱家愛唔愛我，我一眼就望得出」，被告無要求對方解釋說話因由，反映他謊話連篇，拒絕接納他所有供辭。郭官亦提到，被告曾向X發出「自願做愛證明書」，反映他強迫X性交後心虛，「無私顯見私」，也間接支持了X的指控。

女生欲分手 被告聞言施襲同罪成

根據控方案情，X於2020年透過當時的男友認識被告，並會稱對方為「契爺」。被告不久後強迫X與男友分手，轉為與他成為情侶，兩人曾多次性交。2021年9月某天，X到被告位於天水圍天悅邨的住所，被告要求性交，X稱睏倦拒絕，被告遂在無使用安全套下強行將陰莖插入其私處。同年9月8日，X表明欲終止關係，被告聞言抓住X脖子將她按倒，X離開單位步至電梯大堂時，被告拽其頭髮，將她拖回單位。

【案件編號：DCCC 210/22】