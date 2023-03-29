港聞

港聞二

中年漢逼女生性交罪成 官：「自願做愛證書」顯心虛

【明報專訊】38歲男子涉強迫15歲女友性交，當女方表明欲斷絕關係後又向她「叉頸」及扯頭髮，早前否認「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「普通襲擊」，昨在區院被裁定兩罪罪成。法官郭啟安斥被告證供與其私生活一樣「一片混亂」，年近40仍是游手好閒的無業遊民，在關係中專橫跋扈，不理會事主感受，「霸王硬上弓」。案件押後至5月10日判刑，被告續須還押。

官斥證供如私生活般「一片混亂」

辯方審訊中質疑被告曾國成曾擅自將X的單車放上網出售，X因此誣衊他。郭官昨日裁決時表示，X對性交的關鍵細節記憶清晰，例如被告「夾硬」除下她內褲與她性交，另在另外一些情節坦承不記得，認為X無信口開河加重被告罪責，接納X為誠實可靠證人。

被告稱「契爺契女」 官指謊話連篇

郭官續稱，相反，被告自辯時一方面吹噓自己在外地從商，卻答不出何時開始，又堅稱與X只是契爺契女關係，但X說「你唔配做我條仔」、「你𠵱家愛唔愛我，我一眼就望得出」，被告無要求對方解釋說話因由，反映他謊話連篇，拒絕接納他所有供辭。郭官亦提到，被告曾向X發出「自願做愛證明書」，反映他強迫X性交後心虛，「無私顯見私」，也間接支持了X的指控。

女生欲分手 被告聞言施襲同罪成

根據控方案情，X於2020年透過當時的男友認識被告，並會稱對方為「契爺」。被告不久後強迫X與男友分手，轉為與他成為情侶，兩人曾多次性交。2021年9月某天，X到被告位於天水圍天悅邨的住所，被告要求性交，X稱睏倦拒絕，被告遂在無使用安全套下強行將陰莖插入其私處。同年9月8日，X表明欲終止關係，被告聞言抓住X脖子將她按倒，X離開單位步至電梯大堂時，被告拽其頭髮，將她拖回單位。

【案件編號：DCCC 210/22】

相關字詞﹕區域法院 普通襲擊 與16歲以下女童非法性交

上 / 下一篇新聞

年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」
年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」
利潤納方程式撤「分享機制」 議員：市民得不償失
利潤納方程式撤「分享機制」 議員：市民得不償失
街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車
街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車
《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」
《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」
家庭主婦涉Twitter發煽動信息 國安警拘捕
家庭主婦涉Twitter發煽動信息 國安警拘捕
初選案法官陳仲衡抱恙 押後今續審
初選案法官陳仲衡抱恙 押後今續審
少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月
少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月
綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津
綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津
房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例
房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例
被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰
被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰
中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流
中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流
攻人工智能醫療技術 10項目申專利
攻人工智能醫療技術 10項目申專利
貿發局首辦國際創科展 港企盼覓外國機構合作
貿發局首辦國際創科展 港企盼覓外國機構合作
日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討
日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討
填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆
填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆
警涉洗錢600萬准保釋 另一警涉巴士偷背包盜用八達通
警涉洗錢600萬准保釋 另一警涉巴士偷背包盜用八達通
聯國人權高專辦籲放何俊仁 政府：法庭考慮法律原則撤保釋
聯國人權高專辦籲放何俊仁 政府：法庭考慮法律原則撤保釋
泰領館外示威涉犯聚 沙田區會前主席裁表證成立
泰領館外示威涉犯聚 沙田區會前主席裁表證成立
安老院舍院友出入撤限
安老院舍院友出入撤限
大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈
大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈
大灣區GBA新聞：口岸擴建免稅店 力推美食之都
大灣區GBA新聞：口岸擴建免稅店 力推美食之都
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款
【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款
【Emily】同樂運動會 11月港舉行
【Emily】同樂運動會 11月港舉行
【Emily】徐英偉將任酒店業主聯會總幹事
【Emily】徐英偉將任酒店業主聯會總幹事
【Emily】環保署徐浩光坐正署長
【Emily】環保署徐浩光坐正署長
【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售
【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售
【Emily】駐軍裝甲車隊過東隧
【Emily】駐軍裝甲車隊過東隧